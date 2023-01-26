С задержкой из-за обесточивания идут шесть поездов из 46 – "Укрзалізниця"

По состоянию на 11.51 опаздывали шесть рейсов из 46:
- №77/78 Ковель – Одесса (+1 ч 07 мин.);
- №743/744 Киев – Львов (+54 мин.);
- №91/92 Одесса – Харьков (+42 мин);
- №191/192 Одесса – Краматорск (+42 мин.);
- №787/788 Шостка – Киев (+30 мин.).
В компании добавили, что пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев – Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения под теплотягой успешно завершена. Обратный поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на два часа позже расписания.
"Просим следить за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развозки пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы", – добавили в сообщении.
Контекст:
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были введены экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты.