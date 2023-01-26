С задержкой из-за обесточивания идут шесть поездов из 46 – "Укрзалізниця"

По состоянию на 11.51 опаздывали шесть рейсов из 46:

В компании добавили, что пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев – Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения под теплотягой успешно завершена. Обратный поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на два часа позже расписания.

"Просим следить за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развозки пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы", – добавили в сообщении.