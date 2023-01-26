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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С задержкой из-за обесточивания идут шесть поездов из 46 – "Укрзалізниця"

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В сети "Укрзалізниці" есть обесточивания в пяти областях
В сети "Укрзалізниці" есть обесточивания в пяти областях
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Увеличилось число поездов, которые идут с задержками из-за вызванного российскими обстрелами обесточивания в Одесской, Львовской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

По состоянию на 11.51 опаздывали шесть рейсов из 46:

  • №77/78 Ковель – Одесса (+1 ч 07 мин.);
  • №743/744 Киев – Львов (+54 мин.);
  • №91/92 Одесса – Харьков (+42 мин);
  • №191/192 Одесса – Краматорск (+42 мин.);
  • №787/788 Шостка – Киев (+30 мин.).

В компании добавили, что пересадка пассажиров Интерсити+ №712 Киев – Краматорск на резервный поезд дальнего сообщения под теплотягой успешно завершена. Обратный поезд отправится из Краматорска в столицу ориентировочно на два часа позже расписания.

"Просим следить за объявлениями на вокзале. В случае необходимости для развозки пассажиров по Киеву в комендантский час будут задействованы автобусные шаттлы", – добавили в сообщении. 

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были введены экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты. 

Теги: Укрзалізниця, электроэнергия, поезда, обстрелы, война России против Украины, Интерсити
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