Из Херсонской во Львовскую область массово эвакуировали больных – ОВА

Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться, во Львовскую область доставили специальным поездом, отметил глава Херсонской ОВА Фото: Максим Козицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщили главы Херсонской и Львовской областных военных администраций (ОВА) Ярослав Янушевич и Максим Козицкий.

"Это самая массовая медицинская эвакуация за все время после освобождения нашей области – больницы Львова приняли 26 жителей Херсонской области, – написал Янушевич. – Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться и страдают разными болезнями, во Львовскую область доставили специальным поездом".

По словам Козицкого, пациентов из Херсонской области встретили и направили на дальнейшее лечение в медучреждения Львовской области.

"Для этого привлекли 26 карет "скорой". Люди, которых эвакуировали, – в безопасности и получают всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Львовской ОВА.