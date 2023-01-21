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Из Херсонской во Львовскую область массово эвакуировали больных – ОВА

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Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться, во Львовскую область доставили специальным поездом, отметил глава Херсонской ОВА
Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться, во Львовскую область доставили специальным поездом, отметил глава Херсонской ОВА
Фото: Максим Козицький / Facebook

21 января из Херсонской области во Львовскую массово эвакуировали людей с разными заболеваниями.

Об этом в Facebook сообщили главы Херсонской и Львовской областных военных администраций (ОВА) Ярослав Янушевич и Максим Козицкий.

"Это самая массовая медицинская эвакуация за все время после освобождения нашей области – больницы Львова приняли 26 жителей Херсонской области, – написал Янушевич. – Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться и страдают разными болезнями, во Львовскую область доставили специальным поездом".

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02p2PcBvxnBXuXWKZiW5AsnQekmY5UDgPrJ2VoUmbrYkdx54nxuRidfNCTSC5XEkAhl

По словам Козицкого, пациентов из Херсонской области встретили и направили на дальнейшее лечение в медучреждения Львовской области.

"Для этого привлекли 26 карет "скорой". Люди, которых эвакуировали, – в безопасности и получают всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Львовской ОВА.

https://www.facebook.com/kozytskyy.maksym.official/posts/pfbid0sWyZKsFmu4sKTAY2RQDFeP9k6DCxYzRA2MCfEP5pRKxCxAHw3yGyRVo2edQZF8tAl

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, эвакуация, Львовская область, Херсонская ОГА, Львовская ОГА, лечение, поезда, обстрелы, болезнь, больницы, Максим Козицкий, Ярослав Янушевич
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