Из Херсонской во Львовскую область массово эвакуировали больных – ОВА

Об этом в Facebook сообщили главы Херсонской и Львовской областных военных администраций (ОВА) Ярослав Янушевич и Максим Козицкий.
"Это самая массовая медицинская эвакуация за все время после освобождения нашей области – больницы Львова приняли 26 жителей Херсонской области, – написал Янушевич. – Пожилых людей, которые самостоятельно не могут передвигаться и страдают разными болезнями, во Львовскую область доставили специальным поездом".
По словам Козицкого, пациентов из Херсонской области встретили и направили на дальнейшее лечение в медучреждения Львовской области.
"Для этого привлекли 26 карет "скорой". Люди, которых эвакуировали, – в безопасности и получают всю необходимую помощь", – подчеркнул глава Львовской ОВА.
После деоккупации правобережья Херсонской области в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января 2023 года министр обороны Алексей Резников.