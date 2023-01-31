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ОБЩЕСТВО

"Укрзалізниця" запускает два дополнительных пассажирских поезда в Польшу

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Поездов между Польшей и Украиной станет больше
Поездов между Польшей и Украиной станет больше
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" расширяет пассажирское сообщение с Польшей и добавляет два поезда: из Харькова и из Киева. Об этом сообщила пресс-служба компании 31 января.

Билеты на эти поезда уже доступны в приложении "Укрзалізниці", в чат-боте и на сайте.

Поезд №73/74 Харьков – Перемышль будет отправляться из Харькова с 19 февраля по нечетным числам в 14.07. В Киев поезд прибывает в 21.04, а в Перемышль – в 11.13. В обратном направлении (из Перемышля) поезд будет отправляться по четным числам с 20 февраля в 13.45 и прибывать в Харьков в 10.01.

"Этот поезд даст жителям Харькова ежедневное сообщение с Польшей, поскольку назначенный несколько месяцев назад поезд №93/94 Харьков – Хелм курсирует из Харькова по четным числам", – добавили в "Укрзалізниці".

Поезд №67/19 – 20/68 Киев – Варшава, Хелм будет отправляться из Киева ежедневно с 19 февраля в 18.14. В Хелм он будет прибывать в 4.55, в Варшаву – в 10.12. В обратном направлении (из Варшавы) поезд будет отправляться в 17.45, из Хелма – в 23.45 и прибывать в Киев в 13.07.

В компании пояснили, почему у этого поезда двойной номер: пассажиры поезда №19/20, прибыв в Хелм, могут удобно пересесть на польский поезд IC67, который будет прибывать в Варшаву в 10.12. Так же и в обратном направлении: из Варшавы польский поезд IC68 будет выезжать в 17.45 и прибывать в Хелм в 21.10. Билеты на эти рейсы нужно покупать заранее онлайн на сайте польской железной дороги.

Замглавы набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко добавил в Telegram, что из Киева будет ехать традиционный варшавский поезд с вагонами узкого габарита, к которому прицепят 10 новых современных вагонов широкого габарита.

"И пока старым вагонам варшавского поезда на границе будут менять колесные пары, новые вагоны оттянут в Хелм по широкому украинскому пути. Старые вагоны варшавского поезда в Хелме прицепят к польской электричке. А пассажиры новых вагонов выйдут в Хелме и смогут пересесть в эту же польскую электричку, купив билет на нее. Все вместе прибудут в Варшаву в 10.12", – рассказал Лещенко.

Он добавил, что это новшество в условиях дефицита узкогабаритных вагонов позволит снять напряжение с поиском билетов в Варшаву. Начиная с 19 февраля из Киева в Варшаву смогут поехать не 180 пассажиров, а таким "комбинированным" способом – 540 пассажиров.

Теги: Киев, Польша, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, Варшава, поезда, Перемышль, пассажиры
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