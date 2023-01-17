В течение года во всех поездах "Интерсити+" появится интернет от Starlink

13 января Федоров говорил, что в Украине уже находится 30 тыс. Starlink Фото: depositphotos.com

"За 10 месяцев полномасштабной войны украинцы проявили креативность и придумали десятки вариантов использования терминалов Starlink. Вместе с главой правления "Укрзалізниці" Александром Камышиным проверили, как работает интернет от терминала в поезде", – отметил он.

Министр добавил, что в течение года интернет от Starlink появится во всех поездах "Интерсити+".

"Команда Минцифры уже передала "Укрзалізниці" 450 терминалов. В следующем месяце доставим еще одну партию. Чтобы, путешествуя, вы могли работать, смотреть сериалы и общаться с родными", – сказал Федоров.