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ВОЙНА В УКРАИНЕ

30 тыс. Starlink уже в Украине – Федоров

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Федоров рассказал о количестве терминалов Starlink в Украине
Федоров рассказал о количестве терминалов Starlink в Украине
Фото: FEDOROV / Telegram

Количество терминалов спутниковой связи в Украине достигло 30 тыс. Последнюю партию из 8 тыс. помогла приобрести Польша. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram 13 января.

Сотни терминалов из последней партии уже работают в "пунктах несокрушимости" по всей стране, еще часть передали энергетикам и медикам, отметил Федоров. Он выразил благодарность премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому и госсекретарю по цифровизации Янушу Цешинскому.

"24/7 команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще большее количество терминалов. Международные партнеры помогают в этом. Ведь Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света", – написал Федоров.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину глава американской компании SpaceX Илон Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью в Украине украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

В начале октября 2022 года в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября 2022 года стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Теги: Польша, помощь, война России против Украины, Михаил Федоров, Starlink, Минцифры
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