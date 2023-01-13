30 тыс. Starlink уже в Украине – Федоров

Сотни терминалов из последней партии уже работают в "пунктах несокрушимости" по всей стране, еще часть передали энергетикам и медикам, отметил Федоров. Он выразил благодарность премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому и госсекретарю по цифровизации Янушу Цешинскому.

"24/7 команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще большее количество терминалов. Международные партнеры помогают в этом. Ведь Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря им украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть при отключении света", – написал Федоров.