ГОРДОН
 
 
МИР

США еще до 24 февраля искали, как обеспечить Украину связью – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
США начали поиск оборудования для обеспечения Украины связью в случае войны еще 11 февраля
США начали поиск оборудования для обеспечения Украины связью в случае войны еще 11 февраля
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты стали искать возможность обеспечить Украину стабильной связью еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом пишет издание Quartz.

Издание пишет, что в преддверии российского вторжения официальные лица США беспокоились о вероятных физических и кибератаках России на электрическую и коммуникационную инфраструктуру Украины.

Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) работали над тем, чтобы предотвратить это, задействовав господрядчика DAI для проекта. DAI начал поиск подходящего оборудования еще 11 февраля, согласно документам, полученным Quartz.

Именно в рамках этого проекта позже были закуплены первые 1333 терминала Starlink для отправки в Украину.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.

В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, USAID, SpaceX, война России против Украины, Starlink
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку
Дорофеева показала свой "секс"
Дорофеева показала свой "секс"
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
Жена Тигипко поизгибалась перед зеркалом и засветила татуировку
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Стыд-позор", "Вторая армия мира. Всем обеспечена, только без трусов". Гордон показал россиянку, которая шьет трусы оккупантам
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Никитюк засветила нижнюю часть ягодиц в зеркале
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Россиянка с иллюстрацией о посттравматических реакциях украинских беженцев выиграла на конкурсе. Украинцы возмутились
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Кардашян вернула темный цвет волос и показала всех своих детей. Фото
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
Jerry Heil: Ночью пришло несколько врачей. Говорят: "Улыбнитесь?!" Я улыбнулась. Один говорит: "Она". И ушли
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
"Еле вставала с постели". Дорофеева рассказала о своей болезни и сделала дома селфи в полный рост
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
  Фронтмен ирландской группы The Frames выступил в Дублине с песней в поддержку украинцев. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (145116)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (127847)
3
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (38700)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (29800)
5
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (24840)
6
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24471)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (22992)
8
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (12689)
 
 
 
 