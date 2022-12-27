США еще до 24 февраля искали, как обеспечить Украину связью – СМИ

США начали поиск оборудования для обеспечения Украины связью в случае войны еще 11 февраля Фото: depositphotos.com

Издание пишет, что в преддверии российского вторжения официальные лица США беспокоились о вероятных физических и кибератаках России на электрическую и коммуникационную инфраструктуру Украины.

Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) работали над тем, чтобы предотвратить это, задействовав господрядчика DAI для проекта. DAI начал поиск подходящего оборудования еще 11 февраля, согласно документам, полученным Quartz.

Именно в рамках этого проекта позже были закуплены первые 1333 терминала Starlink для отправки в Украину.