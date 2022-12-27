США еще до 24 февраля искали, как обеспечить Украину связью – СМИ

Издание пишет, что в преддверии российского вторжения официальные лица США беспокоились о вероятных физических и кибератаках России на электрическую и коммуникационную инфраструктуру Украины.
Чиновники Агентства США по международному развитию (USAID) работали над тем, чтобы предотвратить это, задействовав господрядчика DAI для проекта. DAI начал поиск подходящего оборудования еще 11 февраля, согласно документам, полученным Quartz.
Именно в рамках этого проекта позже были закуплены первые 1333 терминала Starlink для отправки в Украину.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Маск предоставил терминалы Starlink, которые обеспечивают связью украинских военных и жителей деоккупированных населенных пунктов. Также это оборудование для Украины закупают международные партнеры.
В начале октября в Financial Times вышла статья о том, что украинские военнослужащие сообщают о перебоях в работе Starlink. Проблемы фиксировались якобы на юге Украины – в районе Херсонской и Запорожской областей, а также вдоль линии фронта в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
14 октября стало известно, что компания SpaceX еще в сентябре сообщила министерству обороны США, что не будет больше оплачивать работу систем спутниковой связи Starlink в Украине. Сам Маск это подтвердил. Позже он решил продолжить финансирование своего интернета в Украине.