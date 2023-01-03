Один из поездов "Укрзалізниці" попал в топ железнодорожных маршрутов Европы

В перечень лучших поезд включил международный туристический портал Lonely Planet.

Редакция пишет, что непрерывная работа "Укрзалізниці" – еще и по графику – стала символом стойкости во время жестокого российского вторжения, при этом восстановление маршрута между Киевом и Кишиневом после 24 лет перерыва является очень важным.

Также издание напоминает, что этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой.