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Один из поездов "Укрзалізниці" попал в топ железнодорожных маршрутов Европы

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Поезд Киев Кишинев запустили в ноябре прошлого года
Поезд Киев – Кишинев запустили в ноябре прошлого года
Фото: Укрзалізниця / Telegram

Запущенный в ноябре 2022 года поезд №351/352 Киев – Кишинев попал в топ железнодорожных маршрутов Европы на 2023 год. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" в Telegram.

В перечень лучших поезд включил международный туристический портал Lonely Planet.

Редакция пишет, что непрерывная работа "Укрзалізниці" – еще и по графику – стала символом стойкости во время жестокого российского вторжения, при этом восстановление маршрута между Киевом и Кишиневом после 24 лет перерыва является очень важным.

Также издание напоминает, что этот маршрут включает остановку на станции Унгены на западе Молдовы, откуда можно добраться до румынского города Яссы с аэропортом, который важен для возвращения эвакуированных украинцев домой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, Молдова, Укрзалізниця, туристы, маршрут, Кишинев, поезда, Европа
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