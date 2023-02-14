"Укрзалізниця" возобновила поезд "Киев – Херсон". Накануне оккупанты обстреляли железнодорожное полотно

Поезд "Киев – Херсон" начал ходить 18 ноября 2022 года после деоккупации города Фото:Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

По информации транспортной компании, работы по ремонту железнодорожного полотна были завершены в понедельник.

"Движение по графику возобновляем", – говорится в сообщении.

О повреждении путей стало известно утром 13 февраля. "Укрзалізниця" проинформировала, что поезд №102/101 "Киев – Херсон" остановился в Николаеве, пассажиры были доставлены в Херсон автобусными шаттлами, таким же образом люди добирались на киевский и львовский поезд.

Рейс Киев – Херсон был возобновлен 18 ноября 2022 года после деоккупации города. В конце января также возобновилось железнодорожное сообщение со Львовом.