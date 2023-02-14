"Укрзалізниця" возобновила поезд "Киев – Херсон". Накануне оккупанты обстреляли железнодорожное полотно

По информации транспортной компании, работы по ремонту железнодорожного полотна были завершены в понедельник.
"Движение по графику возобновляем", – говорится в сообщении.
О повреждении путей стало известно утром 13 февраля. "Укрзалізниця" проинформировала, что поезд №102/101 "Киев – Херсон" остановился в Николаеве, пассажиры были доставлены в Херсон автобусными шаттлами, таким же образом люди добирались на киевский и львовский поезд.
Рейс Киев – Херсон был возобновлен 18 ноября 2022 года после деоккупации города. В конце января также возобновилось железнодорожное сообщение со Львовом.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
По данным горсовета, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете.