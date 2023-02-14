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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрзалізниця" возобновила поезд "Киев – Херсон". Накануне оккупанты обстреляли железнодорожное полотно

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Поезд "Киев Херсон" начал ходить 18 ноября 2022 года после деоккупации города
Поезд "Киев – Херсон" начал ходить 18 ноября 2022 года после деоккупации города
Фото:Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Железнодорожное сообщение Херсона с другими городами Украины восстановлено с 14 февраля после того, как российские оккупанты обстреляли участок путей на въезде в область. Об этом "Укрзалізниця" сообщила вечером 13 февраля в Telegram.

По информации транспортной компании, работы по ремонту железнодорожного полотна были завершены в понедельник.

"Движение по графику возобновляем", – говорится в сообщении.

О повреждении путей стало известно утром 13 февраля. "Укрзалізниця" проинформировала, что поезд №102/101 "Киев – Херсон" остановился в Николаеве, пассажиры были доставлены в Херсон автобусными шаттлами, таким же образом люди добирались на киевский и львовский поезд.

Рейс Киев – Херсон был возобновлен 18 ноября 2022 года после деоккупации города. В конце января также возобновилось железнодорожное сообщение со Львовом.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным горсовета, с 20 ноября Херсон и пригороды были обстреляны 1991 раз. 80 человек погибли, 222 – пострадали, добавили в горсовете. 

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