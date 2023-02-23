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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Цель России – захватить до лета Донецкую и Луганскую области. Кремль готовит население к затяжному конфликту

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В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ
В ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Россия не изменила своих стратегических планов в войне против Украины. Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", – сказал Громов.

По его словам, Кремль "готовит население к затяжному конфликту".

"На фоне откровенной неопределенности в заявлениях руководства РФ, растущего экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации в обществе растет беспокойство о будущем России, распространяются мнения по поводу неоправданности целей "специальной военной операции" и относительно цены, которую придется за это заплатить", – отметил Громов.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. 

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: Россия, Украина, Кремль, Генштаб ВСУ, захват, мобилизация, наступление, война России против Украины, население, брифинг, российские оккупанты, Алексей Громов
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