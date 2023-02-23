Генштаб ВСУ: Цель России – захватить до лета Донецкую и Луганскую области. Кремль готовит население к затяжному конфликту

"Российские стратегические цели не изменились – в ближайшей перспективе Кремлю важно захватить ключевые населенные пункты Донецкой области, а в дальнейшем – захватить до лета и удержать Донецкую и Луганскую области Украины", – сказал Громов.

По его словам, Кремль "готовит население к затяжному конфликту".

"На фоне откровенной неопределенности в заявлениях руководства РФ, растущего экономического кризиса и ожидания очередной волны мобилизации в обществе растет беспокойство о будущем России, распространяются мнения по поводу неоправданности целей "специальной военной операции" и относительно цены, которую придется за это заплатить", – отметил Громов.