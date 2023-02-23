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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Некоторые подразделения оккупантов отказываются воевать после провала под Угледаром – Генштаб ВСУ

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Угледар считается сейчас одной из самых горячих точек фронта
Угледар считается сейчас одной из самых горячих точек фронта
Фото: EPA

Некоторые подразделения российских оккупантов отказываются продолжать участвовать в наступлении после провала контрнаступления под Угледаром Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приставленного к 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях", – говорится в сообщении.

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Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, говорится в сообщении.

Российские оккупанты активно проводят штурмовые операции на угледарском направлении, но у них есть дефицит боеприпасов, говорил 13 февраля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

Битву за Угледар рассматривали как начальный шаг в ожидаемом весеннем наступлении оккупантов, говорится в материале The New York Times, опубликованном 15 февраля. Но неудачи россиян подняли вопросы о военной тактике России и возобновили сомнения в ее способности начать полномасштабное наступление на фронте, говорится в статье. Только за одну неделю возле Угледара, по оценке Генштаба ВСУ, Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков.

Контекст:

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. 

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, казаки, наступление, война России против Украины, Угледар
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