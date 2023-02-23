Украинские военные отбили около 90 вражеских атак на пяти направлениях за сутки – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины отразили вражеские атаки возле Кременной, Марьинки, Победы, Угледара и других городов и сел Фото: armyinform.com.ua (иллюстративное)

"За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

На купянском и лиманском направлениях россияне, по данным Генштаба, провели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Кременной, Белогоровки, Федоровки.

На бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии.

На авдеевском и шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешные атаки вблизи этих населенных пунктов.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено", – добавили в Генштабе.