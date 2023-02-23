Украинские военные отбили около 90 вражеских атак на пяти направлениях за сутки – Генштаб ВСУ

"За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
На купянском и лиманском направлениях россияне, по данным Генштаба, провели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Кременной, Белогоровки, Федоровки.
На бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии.
На авдеевском и шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешные атаки вблизи этих населенных пунктов.
"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено", – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.