"Получился хороший костер из танков на миллион". Гайдай показал, чем закончился прорыв оккупантов под Кременной

Гайдай о ситуации в Луганской области: под Белогоровкой и Сватово –относительное затишье, бои под Кременной продолжаются Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Количество атак российских войск в районе Белогоровки Луганской области, по словам Гайдая, за последние сутки несколько снизилось, однако интенсивность наступления оккупантов под Кременной по-прежнему высокая.

"На кременском направлении россияне пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Получился хороший костер из вражеских танков "на миллион", – рассказал глава ОВА, продемонстрировав видео подбитых танков оккупантов.

Он уточнил, что бой был тяжелым, но в результате ситуацию удалось стабилизировать – наступление захватчиков захлебнулось.

На сватовском направлении, добавил Гайдай, 21 февраля оккупанты эвакуировали убитых и раненых, поскольку накануне они тоже понесли значительные потери при попытке прорвать оборону ВСУ.

Гайдай рассказал, что в Луганской области россиянам удалось собрать достаточно серьезное количество резервов, но они все равно испытывают дефицит в живой силе, особенно в кадровых военных.

Поэтому, пояснил он, оккупанты первыми бросают в бой мобилизованных с временно оккупированных украинских территорий, затем – мобилизованных россиян и только потом – хорошо подготовленных военнослужащих РФ.