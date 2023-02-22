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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Получился хороший костер из танков на миллион". Гайдай показал, чем закончился прорыв оккупантов под Кременной

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Гайдай о ситуации в Луганской области: под Белогоровкой и Сватово относительное затишье, бои под Кременной продолжаются
Гайдай о ситуации в Луганской области: под Белогоровкой и Сватово –относительное затишье, бои под Кременной продолжаются
Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

Самые тяжелые бои в Луганской области по-прежнему идут в районе Кременной, сообщил утром 21 февраля глава ОВА Сергей Гайдай. Видео его выступления в эфире национального телемарафона опубликовано в пресс-службой Луганской ОВА в Telegram.

Количество атак российских войск в районе Белогоровки Луганской области, по словам Гайдая, за последние сутки несколько снизилось, однако интенсивность наступления оккупантов под Кременной по-прежнему высокая.

"На кременском направлении россияне пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Получился хороший костер из вражеских танков "на миллион", – рассказал глава ОВА, продемонстрировав видео подбитых танков оккупантов.

Он уточнил, что бой был тяжелым, но в результате ситуацию удалось стабилизировать – наступление захватчиков захлебнулось.

На сватовском направлении, добавил Гайдай, 21 февраля оккупанты эвакуировали убитых и раненых, поскольку накануне они тоже понесли значительные потери при попытке прорвать оборону ВСУ.

Гайдай рассказал, что в Луганской области россиянам удалось собрать достаточно серьезное количество резервов, но они все равно испытывают дефицит в живой силе, особенно в кадровых военных.

Поэтому, пояснил он, оккупанты первыми бросают в бой мобилизованных с временно оккупированных украинских территорий, затем – мобилизованных россиян и только потом – хорошо подготовленных военнослужащих РФ.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 

15 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области – "мощное обострение", особенно в направлении Белогоровки и Кременной.

Теги: Россия, Луганская область, оккупация, танки, Вооруженные силы Украины, Сватово, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, Белогоровка, деоккупация, россияне, убитые
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