Гайдай: В Луганской области в плен уже берут вояк из Санкт-Петербурга и Москвы

По словам Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

"В плен в Луганской области берут уже вояк из Санкт-Петербурга, Москвы и региона вокруг этого города", – сказал глава ОВА.

В то же время, по его словам, враг продолжает увеличивать количество обстрелов по позициям ВСУ.

По данным Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке.

"Украинское военное командование владеет оперативной информацией о накоплении личного состава и техники россиян и планирует дальнейшие действия ВСУ", – добавил глава ОВА.

18 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что во время новой волны мобилизации власти РФ особое внимание собирались уделить жителям Москвы.