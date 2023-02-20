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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Луганской области в плен уже берут вояк из Санкт-Петербурга и Москвы

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По словам Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке
По словам Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram

В Луганской области в плен к украинским военным начинают попадать оккупанты из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 20 февраля в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"В плен в Луганской области берут уже вояк из Санкт-Петербурга, Москвы и региона вокруг этого города", – сказал глава ОВА.

В то же время, по его словам, враг продолжает увеличивать количество обстрелов по позициям ВСУ.

По данным Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке.

"Украинское военное командование владеет оперативной информацией о накоплении личного состава и техники россиян и планирует дальнейшие действия ВСУ", – добавил глава ОВА.

18 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что во время новой волны мобилизации власти РФ особое внимание собирались уделить жителям Москвы.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Москва, Санкт-Петербург, мобилизация, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Кременная, Белогоровка
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