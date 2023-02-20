Гайдай: В Луганской области в плен уже берут вояк из Санкт-Петербурга и Москвы

"В плен в Луганской области берут уже вояк из Санкт-Петербурга, Москвы и региона вокруг этого города", – сказал глава ОВА.
В то же время, по его словам, враг продолжает увеличивать количество обстрелов по позициям ВСУ.
По данным Гайдая, в Луганской области наиболее сложная ситуация сейчас в районе Кременной и в Белогоровке.
"Украинское военное командование владеет оперативной информацией о накоплении личного состава и техники россиян и планирует дальнейшие действия ВСУ", – добавил глава ОВА.
18 января Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что во время новой волны мобилизации власти РФ особое внимание собирались уделить жителям Москвы.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.