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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: РФ хочет выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Это направление мы считаем наиболее опасным

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Кондратюк предупредил, что Россия не отказывалась от своей задачи захватить Украину
Кондратюк предупредил, что Россия не отказывалась от своей задачи захватить Украину
Скриншот: Сейчас / YouTube

Для президента России Владимира Путина задачей номер один является достижение хотя бы минимального успеха в Украине, и поэтому сейчас оккупанты сконцентрируются на попытках захвата Донбасса, а не на полномасштабном наступлении. Такое мнение в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" выразил бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

"Будет правильно сказать, что Россия не отказывалась от своей задачи захватить Украину, оккупировать Украину. Как видите, все их возможности или ожидания были разрушены, уничтожены. Благодаря решительному ответу непосредственно украинцев, благодаря технологическому превосходству западного оружия эти цели невозможны", – заявил Кондратюк, отвечая на вопрос, планирует ли РФ полномасштабное наступление.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины пояснил, что после серии неудач, которые Россия потерпела в Украине, оккупантам необходимо было время на восстановление своих боевых способностей.

"Именно для этого была волна мобилизации, которая прошла в России, в результате которой было получено необходимое количество мобилизованных – около 120 тыс., которые были сразу направлены в Украину, по сути, без подготовки, и еще 180 тыс. отправлены на подготовку в тренировочные центры и лагеря подготовки. И именно это дало возможность России пополнить, восстановить боеспособность своих подразделений", – добавил он.

Также вывод подразделений с правобережной части Херсонской области позволил захватчикам провести передислокацию, сделать выводы, отказаться от применения батальонно-тактических групп, указал экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

"Именно в свете того, что, получив пополнение, восстановление ресурсов, вооруженные силы перегруппировались – они сегодня готовы к продолжению активной фазы наступательных действий", – констатировал Кондратюк.

Украинские Вооруженные силы остановили противника, отодвинули от части захваченных территорий, и оккупанты в пропагандистских целях нуждаются в военных успехах, которых у них давно не было, полагает экс-глава Администрации Президента Украины.

"И сегодня для Путина, действительно, является задачей номер один достигнуть хоть какого-то малейшего успеха на поле боя для того, чтобы международному сообществу показать свою способность противодействовать санкциям и достигать успеха", – подчеркнул он.

Внутренней российской аудитории глава Кремля, по мнению разведчика, стремится показать, что он способен противостоять "коллективному Западу".

"Поэтому главной задачей, мы понимаем, остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И именно там сегодня готовятся и сосредоточиваются, перебрасываются резервы воздушно-десантных подразделений. Это направление мы считаем наиболее опасным".

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. "Год, как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и в этот раз", – отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

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