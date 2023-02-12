Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: В ГУР еще в 2015 году был аквариум с фигуркой корабля с флагом РФ и надписью "Москва". Мы уже тогда понимали, что место ему – на дне

Интервьюер, журналист Алексей Гомон отметил, что после появления в 2016 году новой эмблемы ГУР – совы с мечом, протыкающим Россию, – в России "была истерика". Он спросил, как реагировала на это украинская разведка.

"Ну, знаете, в Главном управлении разведки был аквариум. В этом аквариуме находились фигурки кораблей всяких. Так вот на этом корабле был российский флаг и тогда уже – в 2015 году – была надпись "Москва". Потому что это был флагман российского флота. И уже тогда мы понимали, что ему место именно на дне", – ответил Кондратюк.

Гомон обратил внимание, что в разведке "предрекли тогда исторические события".

"Ну, я бы сказал, не предрекли... Интуитивная прозорливость. Есть такое слово – serendipity на английском языке. Это целый был коллектив ребят, которые также вместе со мной принимали участие в разработке и в дизайне этих всех вещей. Это было дополнение ко всем нашим профессиональным вещам – как небольшие уроки креативности", – ответил экс-глава разведки.

Он также упомянул памятник защитникам Украины возле здания СБУ в Киеве, изображающий казака на коне, который убивает двуглавого змия в имперских коронах.

Фото: depositphotos.com

"Мы действительно сделали этого казака по примеру Георгия Победоносца как символа борьбы добра со злом. Что, в принципе, сегодня и происходит... И если вы видели этот памятник, или зрители обратят внимание, место битвы – как раз карта Украины. Одна нога дракона стоит на востоке, а вторая опирается на полуостров Крым. Что символически означает... И тогда мы этот памятник назвали "Казак Победитель" – "Козак Переможець", – сказал Кондратюк.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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