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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: В ГУР еще в 2015 году был аквариум с фигуркой корабля с флагом РФ и надписью "Москва". Мы уже тогда понимали, что место ему – на дне

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Флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", украинские военные затопили в апреле 2022 года
Флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва", украинские военные затопили в апреле 2022 года
Фото: depositphotos.com

В ГУР Минобороны Украины еще в 2015 году интуитивно понимали, то предстоит большая битва с Россией. Об этом в интервью для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" рассказал бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

Интервьюер, журналист Алексей Гомон отметил, что после появления в 2016 году новой эмблемы ГУР – совы с мечом, протыкающим Россию– в России "была истерика". Он спросил, как реагировала на это украинская разведка. 

"Ну, знаете, в Главном управлении разведки был аквариум. В этом аквариуме находились фигурки кораблей всяких. Так вот на этом корабле был российский флаг и тогда уже – в 2015 году – была надпись "Москва". Потому что это был флагман российского флота. И уже тогда мы понимали, что ему место именно на дне", – ответил Кондратюк.

Гомон обратил внимание, что в разведке "предрекли тогда исторические события".

"Ну, я бы сказал, не предрекли... Интуитивная прозорливость. Есть такое слово – serendipity на английском языке. Это целый был коллектив ребят, которые также вместе со мной принимали участие в разработке и в дизайне этих всех вещей. Это было дополнение ко всем нашим профессиональным вещам – как небольшие уроки креативности", – ответил экс-глава разведки.

Он также упомянул памятник защитникам Украины возле здания СБУ в Киеве, изображающий казака на коне, который убивает двуглавого змия в имперских коронах. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Мы действительно сделали этого казака по примеру Георгия Победоносца как символа борьбы добра со злом. Что, в принципе, сегодня и происходит... И если вы видели этот памятник, или зрители обратят внимание, место битвы – как раз карта Украины. Одна нога дракона стоит на востоке, а вторая опирается на полуостров Крым. Что символически означает... И тогда мы этот памятник назвали "Казак Победитель" – "Козак Переможець", – сказал Кондратюк. 

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля 2022 года. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла 18 кораблей и катеров, включая "Москву". Российские журналисты подсчитали, что речь как минимум о 15% боевого состава Черноморского флота РФ.

Теги: СБУ, памятник, корабль, крейсер, война России против Украины, Валерий Кондратюк, ГУР Минобороны Украины
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