На пляж в Одессе вынесло пакеты с "водой питьевой аварийной". СМИ считают, что они могли быть на крейсере "Москва"

СМИ пишет, что пакеты нашел одессит Денис Канин. Согласно предположению издания, это очередные "артефакты" с затонувшего крейсера "Москва".

Согласно маркировке, эти пакеты одобрены российским морским регистром судоходства и произведены по заказу компании Top Marin. По данным российской системы госзакупок, минобороны РФ есть среди заказчиков этой фирмы.

Контекст:

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Но это не единственный корабль, который РФ потеряла за время вторжения в Украину. По данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне 16 кораблей и катеров (в том числе "Москву"). Российские журналисты подсчитали, что речь как минимум о 15% боевого состава Черноморского флота РФ.