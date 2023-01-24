ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Яценюк о производстве вооружения в Украине: Хочу напомнить, "Москва" сгорела и утонула благодаря украинской ракете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Яценюк заявил, что для производства оружия важны не только мощности, но и кадры
Яценюк заявил, что для производства оружия важны не только мощности, но и кадры
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

В ходе интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк ответил на вопрос, что Украина сама производит из вооружения.

"До 24 числа (24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. – "ГОРДОН") было допущено очень много ошибок. И одна из ошибок – это и развитие военно-промышленного комплекса", – сказал он.

Политик привел пример с флагманом Черноморского флота РФ крейсером "Москва", который был уничтожен Вооруженными силами Украины.

"Всему миру известно, как затонула "Москва". "Москва" сгорела и утонула. Она затонула благодаря украинской ракете "Нептун". Я могу напомнить вашим зрителям, откуда вообще взялась эта ракета. База там была, конечно, еще старая, советская, но по факту это разработка, которая началась после 2014 года, когда я руководил правительством. [...] Все деньги тогда выделились на то, чтобы эта украинская ракета появилась. И эта украинская ракета не просто появилась. Она еще и утопила флагман российского Черноморского флота", – объяснил Яценюк.

По словам экс-премьера, он может назвать "десятки, сотни разного рода военных разработок, которые появились в Украине".

"Но их нужно было постоянно поддерживать. Их нужно было финансировать. Это должно было быть ключевой задачей, потому что страна в состоянии войны. К величайшему сожалению, этого не было сделано, [...] и сейчас фактически нужно восстанавливать весь военно-промышленный потенциал Украины. Фактически речь идет о том, что нужно это делать и в Украине, и нужно это делать в странах наших ближайших соседей. А у нас соседей много – тех, которые страны – члены Европейского союза. Для того, чтобы там сейчас уже обустраивать соответствующие производственные мощности", – подчеркнул Яценюк.

Он заявил, что ключевое в этом вопросе – не только производственные мощности, а люди, "мозги".

"Деньги можно одолжить, напечатать. Оборудование можно купить. Кто? Кто способен все это делать? И это касается не только ВПК, это касается всего, любой отрасли в стране. То ли это государственное управление, то ли это парламент, то ли это правительство, то ли это система здравоохранения, то ли это система обучения, то ли это вооруженные силы страны. Ведь ключевое в украинских Вооруженных силах – это ум", – объяснил политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В интервью ICTV, вышедшем 6 января, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский частный и государственный военно-промышленный комплекс развиваются в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что ракеты Harpoon партнеры предоставили Украине после того, как российский крейсер "Москва" был потоплен в результате удара украинской ракетой "Нептун".

Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля 2022 года. Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Вечером 14 апреля оккупанты признали, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, война, Вооруженные силы Украины, вооружение, крейсер, деньги, война России против Украины, ракеты, финансы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Сопонару показала себя без одежды и белья
Сопонару показала себя без одежды и белья
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
Парамедик Пташка: Мариуполь полностью показал мне, с кем мы воюем, что это за нация. У меня нет к ним жалости
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
"Мурашки по всему телу!", "Что за красота!" Дорофеева показала, как выглядит сейчас в реальной жизни
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Брежнева с 13-летней дочерью похвастались платьями от Фролова
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Картофельные лепешки с кремовым соусом. Рецепт от эксперта
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
Квиткова после расставания с Добрыниным показала подписчикам живот
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (34330)
2
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30312)
3
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26386)
4
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (23156)
5
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (23127)
6
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (21109)
7
"На слезе" заявила, что ей сложно". Близкая подруга Тодоренко рассказала, где находятся родители певицы (14818)
8
"Получаются вкусные, мягкие, влажные". Простой и бюджетный рецепт кексов на кефире (14446)
 
 
 
 