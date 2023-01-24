Яценюк о производстве вооружения в Украине: Хочу напомнить, "Москва" сгорела и утонула благодаря украинской ракете

Яценюк заявил, что для производства оружия важны не только мощности, но и кадры Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

"До 24 числа (24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. – "ГОРДОН") было допущено очень много ошибок. И одна из ошибок – это и развитие военно-промышленного комплекса", – сказал он.

Политик привел пример с флагманом Черноморского флота РФ крейсером "Москва", который был уничтожен Вооруженными силами Украины.

"Всему миру известно, как затонула "Москва". "Москва" сгорела и утонула. Она затонула благодаря украинской ракете "Нептун". Я могу напомнить вашим зрителям, откуда вообще взялась эта ракета. База там была, конечно, еще старая, советская, но по факту это разработка, которая началась после 2014 года, когда я руководил правительством. [...] Все деньги тогда выделились на то, чтобы эта украинская ракета появилась. И эта украинская ракета не просто появилась. Она еще и утопила флагман российского Черноморского флота", – объяснил Яценюк.

По словам экс-премьера, он может назвать "десятки, сотни разного рода военных разработок, которые появились в Украине".

"Но их нужно было постоянно поддерживать. Их нужно было финансировать. Это должно было быть ключевой задачей, потому что страна в состоянии войны. К величайшему сожалению, этого не было сделано, [...] и сейчас фактически нужно восстанавливать весь военно-промышленный потенциал Украины. Фактически речь идет о том, что нужно это делать и в Украине, и нужно это делать в странах наших ближайших соседей. А у нас соседей много – тех, которые страны – члены Европейского союза. Для того, чтобы там сейчас уже обустраивать соответствующие производственные мощности", – подчеркнул Яценюк.

Он заявил, что ключевое в этом вопросе – не только производственные мощности, а люди, "мозги".

"Деньги можно одолжить, напечатать. Оборудование можно купить. Кто? Кто способен все это делать? И это касается не только ВПК, это касается всего, любой отрасли в стране. То ли это государственное управление, то ли это парламент, то ли это правительство, то ли это система здравоохранения, то ли это система обучения, то ли это вооруженные силы страны. Ведь ключевое в украинских Вооруженных силах – это ум", – объяснил политик.

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