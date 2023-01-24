Яценюк о производстве вооружения в Украине: Хочу напомнить, "Москва" сгорела и утонула благодаря украинской ракете

"До 24 числа (24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась в Украину. – "ГОРДОН") было допущено очень много ошибок. И одна из ошибок – это и развитие военно-промышленного комплекса", – сказал он.
Политик привел пример с флагманом Черноморского флота РФ крейсером "Москва", который был уничтожен Вооруженными силами Украины.
"Всему миру известно, как затонула "Москва". "Москва" сгорела и утонула. Она затонула благодаря украинской ракете "Нептун". Я могу напомнить вашим зрителям, откуда вообще взялась эта ракета. База там была, конечно, еще старая, советская, но по факту это разработка, которая началась после 2014 года, когда я руководил правительством. [...] Все деньги тогда выделились на то, чтобы эта украинская ракета появилась. И эта украинская ракета не просто появилась. Она еще и утопила флагман российского Черноморского флота", – объяснил Яценюк.
По словам экс-премьера, он может назвать "десятки, сотни разного рода военных разработок, которые появились в Украине".
"Но их нужно было постоянно поддерживать. Их нужно было финансировать. Это должно было быть ключевой задачей, потому что страна в состоянии войны. К величайшему сожалению, этого не было сделано, [...] и сейчас фактически нужно восстанавливать весь военно-промышленный потенциал Украины. Фактически речь идет о том, что нужно это делать и в Украине, и нужно это делать в странах наших ближайших соседей. А у нас соседей много – тех, которые страны – члены Европейского союза. Для того, чтобы там сейчас уже обустраивать соответствующие производственные мощности", – подчеркнул Яценюк.
Он заявил, что ключевое в этом вопросе – не только производственные мощности, а люди, "мозги".
"Деньги можно одолжить, напечатать. Оборудование можно купить. Кто? Кто способен все это делать? И это касается не только ВПК, это касается всего, любой отрасли в стране. То ли это государственное управление, то ли это парламент, то ли это правительство, то ли это система здравоохранения, то ли это система обучения, то ли это вооруженные силы страны. Ведь ключевое в украинских Вооруженных силах – это ум", – объяснил политик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В интервью ICTV, вышедшем 6 января, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский частный и государственный военно-промышленный комплекс развиваются в условиях полномасштабной войны. Он отметил, что ракеты Harpoon партнеры предоставили Украине после того, как российский крейсер "Москва" был потоплен в результате удара украинской ракетой "Нептун".
Вооруженные силы Украины подбили крейсер "Москва", находившийся в Черном море, 13 апреля 2022 года. Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Вечером 14 апреля оккупанты признали, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.