"Решили потроллить российское ГРУ". Экс-глава ГУР Минобороны рассказал, как появилась эмблема ведомства с совой, протыкающей мечом карту РФ

Интервьюер, журналист Алексей Гомон отметил, что Кондратюк причастен к созданию эмблем ГУР Минобороны Украины с совой, которая мечом протыкает контур территории России, и департамента контрразведки СБУ – с орлом, который когтями сжимает двуглавую змею с имперскими коронами. Он попросил рассказать, как появились эти эмблемы.

"В 2014 году, находясь в департаменте контрразведки, с коллективом мы думали, как дополнительно создать какие-то, скажем, мотивационные стимулы и немножко покреативить. И вот тогда родилась первая эмблема – орел, который в когтях, как вы сказали, держит двуглавую змею в российских коронах. И тогда мы сделали новый девиз на латыни: Aquila non captat muscas. Что в переводе означает: "Орел мух не ловит", – сказа Кондратюк.

Он подчеркнул, что контрразведка не занимается простыми преступлениями – это профессионалы, которые защищают национальную безопасность, что выражено в девизе.

Фото: ssu.gov.ua

"И уже после перехода в военную разведку мы также решили немножко сделать троллинг российского ГРУ", – сказал Кондратюк.

Он напомнил, что эмблема ГРУ – летучая мышь, которая парит над земным шаром, с надписью: "Выше нас только звезды".

"И вот тогда родилась такая идея: сделать сову, которая в когтях держит меч, направленный, понятно, на главного врага Украины на тот момент – это путинский режим в контурах Российской Федерации. И на латыни мы сделали также девиз: Sapiens dominabitur astris. Что в переводе означает: "Мудрый будет повелевать звездами". А сова – это, по сути, единственная птица, которая на лету ловит летучую мышь. Такой вот получился, скажем так, троллинг", – сказал экс-глава украинской военной разведки.

Он отметил, что эти эмблемы делались как неофициальные эмблемы – "для мотивации".

"Но дальнейшее время показало, что это стало не просто неофициальным. Сегодня это уже бренд как департамента контрразведки, так и Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – подытожил Кондратюк.

Гомон в ответ вспомнил, что в России после появления эмблемы с совой "была истерика".

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube