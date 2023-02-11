"Решили потроллить российское ГРУ". Экс-глава ГУР Минобороны рассказал, как появилась эмблема ведомства с совой, протыкающей мечом карту РФ

Интервьюер, журналист Алексей Гомон отметил, что Кондратюк причастен к созданию эмблем ГУР Минобороны Украины с совой, которая мечом протыкает контур территории России, и департамента контрразведки СБУ – с орлом, который когтями сжимает двуглавую змею с имперскими коронами. Он попросил рассказать, как появились эти эмблемы.
"В 2014 году, находясь в департаменте контрразведки, с коллективом мы думали, как дополнительно создать какие-то, скажем, мотивационные стимулы и немножко покреативить. И вот тогда родилась первая эмблема – орел, который в когтях, как вы сказали, держит двуглавую змею в российских коронах. И тогда мы сделали новый девиз на латыни: Aquila non captat muscas. Что в переводе означает: "Орел мух не ловит", – сказа Кондратюк.
Он подчеркнул, что контрразведка не занимается простыми преступлениями – это профессионалы, которые защищают национальную безопасность, что выражено в девизе.
"И уже после перехода в военную разведку мы также решили немножко сделать троллинг российского ГРУ", – сказал Кондратюк.
Он напомнил, что эмблема ГРУ – летучая мышь, которая парит над земным шаром, с надписью: "Выше нас только звезды".
"И вот тогда родилась такая идея: сделать сову, которая в когтях держит меч, направленный, понятно, на главного врага Украины на тот момент – это путинский режим в контурах Российской Федерации. И на латыни мы сделали также девиз: Sapiens dominabitur astris. Что в переводе означает: "Мудрый будет повелевать звездами". А сова – это, по сути, единственная птица, которая на лету ловит летучую мышь. Такой вот получился, скажем так, троллинг", – сказал экс-глава украинской военной разведки.
Он отметил, что эти эмблемы делались как неофициальные эмблемы – "для мотивации".
"Но дальнейшее время показало, что это стало не просто неофициальным. Сегодня это уже бренд как департамента контрразведки, так и Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – подытожил Кондратюк.
Гомон в ответ вспомнил, что в России после появления эмблемы с совой "была истерика".
Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью
24 октября 2016 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко представил нового начальника ГУР Василия Бурбу. На фотографиях с мероприятия, опубликованных пресс-службой президента, впервые была официально представлена новая символика разведки: в круге желтого цвета сова с мечом, нацеленным на изображение РФ на карте мира. Над кругом была расположена надпись "Украина превыше всего".
Вице-премьер РФ Рогозин назвал новую эмблему украинской разведки "дебильной". Депутат Государственной думы России Виталий Милонов заявил, что российские власти должны жестко отреагировать на эмблему, которая, по его мнению, является "объявлением войны" РФ. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Украине, "когда улетели все беркуты, пришлось взяться за оружие совам". А публицист Илья Белоус призвал нанести удар "Калибром" по Украине. "Мы практикуем защиту родины на дальних подступах", – цитировало его заявление в Twitter (сейчас аккаунт заблокирован) Zaхid.net.
У нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова в кабинете висит картина с совой, которая держит в когтях летучую мышь. Ее фото периодически появляется в сообщениях пресс-службы разведки.