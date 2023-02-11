ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Кремль ставил российским олигархам задачи по поиску и поощрению иностранных политиков для оказания политического и экономического влияния

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кондратюк отметил, что "даже в ПАСЕ" блокировались вопросы, связанные с РФ
Кондратюк отметил, что "даже в ПАСЕ" блокировались вопросы, связанные с РФ
Скриншот: Сейчас / YouTube

Россия занималась политической коррупцией в странах Европы. Об этом в интервью журналисту Алексею Гомону для YouTube-канала "Дмитрий Гордон" заявил бывший глава Службы внешней разведки, экс-глава Администрации Президента Украины, экс-начальник военной разведки Украины Валерий Кондратюк.

"Насколько успешны операции, которые они проводят в Европе? И в большинстве своем это не только получение конфиденциальной информации про блок НАТО, как это было во времена противостояния Советского Союза с НАТО. Там касалось больше непосредственно военных, военно-технических аспектов: способностей, возможностей. А сегодня, безусловно, это больше экономическая экспансия и политическое влияние. И в этой ситуации, безусловно, наиболее мотивационной является политическая коррупция", – сказал он.

Экс-начальник военной разведки Украины отметил, что "раньше на эти цели выделялись финансовые средства строгой отчетности, то есть нужно было понимать агентурные возможности оперативного сотрудника, а также его результаты".

"Сегодня достаточно, в принципе, команды одному из "кошельков", олигархов – и эти деньги, которые, по сути, небюджетные, в любом количестве выделяются для проведения таких операций. Именно олигархам и ставились такие задачи – поиск таких политиков, поощрение, экономическое втягивание и возможность потом политического и экономического влияния", – объяснил Кондратюк.

По его словам, "непосредственно при введении санкций это блокировалось".

"Это все было понятно – влияние России. И даже в ПАСЕ любые вопросы, которые касались санкционной политики, тут же блокировались целым рядом не только стран, но и отдельных депутатов, которые представляли свои правительства. Это всего лишь один из небольших аспектов этой деятельности", – подчеркнул Кондратюк.

Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Еще в апреле 2021 года журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявлял, что российские спецслужбы не работают на высоком уровне там, где можно "проколоться".

По данным французской разведки, после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года российские спецслужбы повысили активность в Европе.

Теги: НАТО, коррупция, санкции, ПАСЕ, олигархи, Валерий Кондратюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (119834)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (93056)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (82698)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (70017)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (57843)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (37700)
7
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31745)
8
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины (27647)
 
 
 
 