Экс-глава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: Кремль ставил российским олигархам задачи по поиску и поощрению иностранных политиков для оказания политического и экономического влияния

Кондратюк отметил, что "даже в ПАСЕ" блокировались вопросы, связанные с РФ Скриншот: Сейчас / YouTube

"Насколько успешны операции, которые они проводят в Европе? И в большинстве своем это не только получение конфиденциальной информации про блок НАТО, как это было во времена противостояния Советского Союза с НАТО. Там касалось больше непосредственно военных, военно-технических аспектов: способностей, возможностей. А сегодня, безусловно, это больше экономическая экспансия и политическое влияние. И в этой ситуации, безусловно, наиболее мотивационной является политическая коррупция", – сказал он.

Экс-начальник военной разведки Украины отметил, что "раньше на эти цели выделялись финансовые средства строгой отчетности, то есть нужно было понимать агентурные возможности оперативного сотрудника, а также его результаты".

"Сегодня достаточно, в принципе, команды одному из "кошельков", олигархов – и эти деньги, которые, по сути, небюджетные, в любом количестве выделяются для проведения таких операций. Именно олигархам и ставились такие задачи – поиск таких политиков, поощрение, экономическое втягивание и возможность потом политического и экономического влияния", – объяснил Кондратюк.

По его словам, "непосредственно при введении санкций это блокировалось".

"Это все было понятно – влияние России. И даже в ПАСЕ любые вопросы, которые касались санкционной политики, тут же блокировались целым рядом не только стран, но и отдельных депутатов, которые представляли свои правительства. Это всего лишь один из небольших аспектов этой деятельности", – подчеркнул Кондратюк.

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