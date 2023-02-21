ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Кременной продолжаются активные бои, это самое тяжелое направление в Луганской области – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай: Началась уже эскалация, выросло число обстрелов, выросло число наступлений
Гайдай: Началась уже эскалация, выросло число обстрелов, выросло число наступлений
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Самые тяжелые бои в Луганской области идут в районе Кременной, сообщил утром 21 февраля глава ОВА Сергей Гайдай. Об этом он говорил в эфире телемарафона, видео опубликовано в его Telegram.

"Все подразделения, с кем бы я ни общался, крепко держат оборону. Началась уже эскалация, выросло число обстрелов, выросло число наступлений на определенных направлениях", – сказал Гайдай, вернувшийся из поездки по Луганской области. 

По его словам, интенсивные бои сейчас идут в районах Сватово, Белогоровки, и особенно – Кременной. 

"На сегодняшний день кременское  самое тяжелое направление на Луганщине. Туда кинули [россияне] максимальное количество и сил, и средств, установили мощные РЭБ-системы, которые не дают нормально работать нашим беспилотникам. Но наши войска держат там оборону, а иногда и переходят в контрнаступление и отбивают позиции у врага", – сказал глава обладминистрации.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 

15 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области – "мощное обострение", особенно – в направлении Белогоровки и Кременной.

Теги: Луганская область, Сватово, Сергей Гайдай, наступление, война России против Украины, Кременная, война на Донбассе, Белогоровка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Галина ГРИШИНА
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме
Галина ГРИШИНА
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Дзюдоистка Белодед снялась с нижнего ракурса в мини-платье
Галина ГРИШИНА
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (50351)
2
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (28729)
3
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (25216)
4
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (13561)
5
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5682)
6
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (4640)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (3889)
8
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2605)
 
 
 
 