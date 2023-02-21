Под Кременной продолжаются активные бои, это самое тяжелое направление в Луганской области – Гайдай

"Все подразделения, с кем бы я ни общался, крепко держат оборону. Началась уже эскалация, выросло число обстрелов, выросло число наступлений на определенных направлениях", – сказал Гайдай, вернувшийся из поездки по Луганской области.

По его словам, интенсивные бои сейчас идут в районах Сватово, Белогоровки, и особенно – Кременной.

"На сегодняшний день кременское – самое тяжелое направление на Луганщине. Туда кинули [россияне] максимальное количество и сил, и средств, установили мощные РЭБ-системы, которые не дают нормально работать нашим беспилотникам. Но наши войска держат там оборону, а иногда и переходят в контрнаступление и отбивают позиции у врага", – сказал глава обладминистрации.