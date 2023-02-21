Под Кременной продолжаются активные бои, это самое тяжелое направление в Луганской области – Гайдай

"Все подразделения, с кем бы я ни общался, крепко держат оборону. Началась уже эскалация, выросло число обстрелов, выросло число наступлений на определенных направлениях", – сказал Гайдай, вернувшийся из поездки по Луганской области.
По его словам, интенсивные бои сейчас идут в районах Сватово, Белогоровки, и особенно – Кременной.
"На сегодняшний день кременское – самое тяжелое направление на Луганщине. Туда кинули [россияне] максимальное количество и сил, и средств, установили мощные РЭБ-системы, которые не дают нормально работать нашим беспилотникам. Но наши войска держат там оборону, а иногда и переходят в контрнаступление и отбивают позиции у врага", – сказал глава обладминистрации.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.
15 февраля Гайдай сообщил, что в Луганской области – "мощное обострение", особенно – в направлении Белогоровки и Кременной.