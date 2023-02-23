Нардеп Рудык: Мы на Бахмуте стоим достаточно крепко. И даже удается достигать тактических успехов, отодвигая противника

Бацман спросила, где на фронте сейчас "горячее всего".

"Судя по всем данным, это вся зона разграничения, начиная от Кременной и к югу. В первую очередь это украинский Донбасс: Луганская и Донецкая области. То есть Кременная (она проблемная) – и аж до Угледара. Я думаю, что конечная точка – Угледар. Если посмотреть на карту сверху вниз, то вдоль линии столкновения идут постоянные попытки", – сказал Рудык.

Он не взялся оценивать ситуацию на юге, отметив, что "есть вопросы по Запорожской области", и подчеркнул, что тяжелее всего украинским военным сейчас приходится в Донецкой области.

"Причем это системная история. Я в последний свой приезд... Если можно назвать это приездом. Это был декабрь – январь. Но самое массовое количество столкновений – 54 столкновения – было на бахмутском направлении. Причем не на бахмутском направлении, а именно под Бахмутом. Потому что бахмутским направлением называют зону ответственности начиная от Парасковиевки – это маленький городок на севере – потом Соледар, который уже оказался под оккупацией орков, потом сам Бахмут – и дальше пошли населенные пункты: Курдюмовка, Клещиевка, Озаряновка, Андреевка... И аж до Угледара", – пояснил военный.

Он отметил, что все эти названия сел, которых там достаточно много, "никто бы не знал и никто бы не запомнил", но там идут такие плотные бои, что все, кто интересуется ситуацией на фронте, знают эти населенные пункты.

"Задача им [оккупантам] ясна. Очередная история... До какого там – 1 марта – теперь они хотят взять и выйти на границы административные Донецкой и Луганской областей. Они таким образом пытаются расшатать с разных флангов нашу оборону, потому что, видите ли, мы на Бахмуте стоим достаточно крепко. И нам даже удается достигать тактических успехов, отодвигая противника", – подытожил Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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