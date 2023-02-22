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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Новое наступление России началось с февраля, активные бои идут на четырех-пяти направлениях в трех областях – разведка Украины

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Основными целями России являются Купянск, Лиман, Бахмут (на фото), Марьинка, Авдеевка и Угледар, отметили в ГУР Минобороны Украины
Основными целями России являются Купянск, Лиман, Бахмут (на фото), Марьинка, Авдеевка и Угледар, отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: EPA

Российские оккупанты активизировали боевые действия и уже в течение месяца безуспешно пытаются прорвать оборону ВСУ на восточном направлении.

Об этом в комментарии агентству Associated Press сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, его 22 февраля цитирует пресс-центр ГУР.

"После того как они были вынуждены покинуть Херсон и вообще правый берег Днепра [в ноябре 2022 года], они перегруппировались. Окончательно прошло два месяца. И с начала февраля начались наступательные действия. Да, они не носят стратегического характера, но активные боевые действия ведутся по крайней мере на четырех-пяти направлениях – это Луганская, Донецкая, Запорожская области", – рассказал Скибицкий.

По его словам, основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи оккупантов незначительны и свидетельствуют об истощенности их сил, резюмировал Скибицкий.

Качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что его не все даже замечают, заявил в интервью, опубликованном 22 февраля, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. 

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, захват, Лиман, разведка, Запорожская область, Марьинка, Авдеевка, Купянск, наступление, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Вадим Скибицкий, интервью, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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