Новое наступление России началось с февраля, активные бои идут на четырех-пяти направлениях в трех областях – разведка Украины

Основными целями России являются Купянск, Лиман, Бахмут (на фото), Марьинка, Авдеевка и Угледар, отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA

Об этом в комментарии агентству Associated Press сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, его 22 февраля цитирует пресс-центр ГУР.

"После того как они были вынуждены покинуть Херсон и вообще правый берег Днепра [в ноябре 2022 года], они перегруппировались. Окончательно прошло два месяца. И с начала февраля начались наступательные действия. Да, они не носят стратегического характера, но активные боевые действия ведутся по крайней мере на четырех-пяти направлениях – это Луганская, Донецкая, Запорожская области", – рассказал Скибицкий.

По его словам, основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

Несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи оккупантов незначительны и свидетельствуют об истощенности их сил, резюмировал Скибицкий.

Качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что его не все даже замечают, заявил в интервью, опубликованном 22 февраля, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.