Новое наступление России началось с февраля, активные бои идут на четырех-пяти направлениях в трех областях – разведка Украины

Об этом в комментарии агентству Associated Press сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, его 22 февраля цитирует пресс-центр ГУР.
"После того как они были вынуждены покинуть Херсон и вообще правый берег Днепра [в ноябре 2022 года], они перегруппировались. Окончательно прошло два месяца. И с начала февраля начались наступательные действия. Да, они не носят стратегического характера, но активные боевые действия ведутся по крайней мере на четырех-пяти направлениях – это Луганская, Донецкая, Запорожская области", – рассказал Скибицкий.
По его словам, основными целями России являются Купянск Харьковской области, Лиман, Бахмут, Марьинка, Авдеевка и Угледар Донецкой области.
Несмотря на напряженные бои на этих участках фронта, успехи оккупантов незначительны и свидетельствуют об истощенности их сил, резюмировал Скибицкий.
Качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что его не все даже замечают, заявил в интервью, опубликованном 22 февраля, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.