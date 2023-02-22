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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о ситуации на фронте: Россия не прекращает штурмов, хотя и терпит там безумные потери

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Зеленский рассказал, о чем шла речь на заседании ставки верховного главнокомандующего
Зеленский рассказал, о чем шла речь на заседании ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего 21 февраля. Об этом он сообщил в вечернем обращении 21 февраля, опубликованном в Telegram.

Он отметил, что заседание было расширенным и включало доклады по передовой от командующих на самых горячих направлениях.

"Главнокомандующий [Валерий] Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", – сообщил Зеленский.

По его словам, генерал Александр Сырский доложил по бахмутскому и лиманскому направлениям – там идут жестокие бои. 

Генерал Александр Тарнавский доложил о боях на авдеевском и других направлениях. Там оккупанты применяют весь спектр оружия против украинских сил обороны, включая слезоточивые гранаты, сообщил Зеленский. Он подчеркнул, что несмотря на все давление на защитников Украины, линия фронта изменений не претерпела.

Также на заседании ставки были доклады о ситуации на севере Украины от командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева и на одесском направлении от генерал-майора Сергея Москалева. Ситуация без существенных изменений, отметил Зеленский.

"Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной сущности российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Держим полное внимание каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага", – сообщил президент.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 2 февраля, российские оккупанты  сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Теги: Владимир Зеленский, российская агрессия, наступление, война России против Украины
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