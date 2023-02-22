Зеленский о ситуации на фронте: Россия не прекращает штурмов, хотя и терпит там безумные потери

Зеленский рассказал, о чем шла речь на заседании ставки верховного главнокомандующего Фото: president.gov.ua

Он отметил, что заседание было расширенным и включало доклады по передовой от командующих на самых горячих направлениях.

"Главнокомандующий [Валерий] Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Особые эмоции вызывают доклады относительно Донбасса, Луганской области. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и терпит там безумные потери", – сообщил Зеленский.

По его словам, генерал Александр Сырский доложил по бахмутскому и лиманскому направлениям – там идут жестокие бои.

Генерал Александр Тарнавский доложил о боях на авдеевском и других направлениях. Там оккупанты применяют весь спектр оружия против украинских сил обороны, включая слезоточивые гранаты, сообщил Зеленский. Он подчеркнул, что несмотря на все давление на защитников Украины, линия фронта изменений не претерпела.

Также на заседании ставки были доклады о ситуации на севере Украины от командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева и на одесском направлении от генерал-майора Сергея Москалева. Ситуация без существенных изменений, отметил Зеленский.

"Разведка – руководитель ГУР МО Буданов – по поводу реальной сущности российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии. Держим полное внимание каждой детали нашего плана обороны и амбиций врага", – сообщил президент.