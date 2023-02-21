"Схемы" показали спутниковые фото городов Украины до и после полномасштабного вторжения России

Авторы материала показали, в частности спутниковые снимки до и после вторжения таких населенных пунктов, как Мариуполь Донецкой области (оккупирован)

Бахмут Донецкой области

Соледар Донецкой области (оккупирован)

Яковлевка Донецкой области (оккупирована)

Рубежное Луганской области (оккупировано)

Мощун Киевской области

Изюм Харьковской области

Контекст:

В результате войны, которую начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 3 января. Он заявлял, что восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ.

В частности, украинские социальная сфера, медицина и образование в результате российской агрессии понесли убытки на $10,8 млрд, сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE). Из этих $10,7 млрд убытки социальной сферы составили $200 млн, учебных заведений – $8,8 млрд, учреждений здравоохранения – $1,8 млрд.