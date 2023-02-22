Разница потенциалов Черноморского флота РФ и ВМС Украины за год уменьшилась в три раза – Военно-морские силы Украины

В Военно-морских силах Украины рассказали о разнице между силами флотов с Россией Фото: EPA

"Если сравнивать силы и средства Черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем 12 к 1. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась в три раза", – сказал он.

Неижпапа подчеркнул, что силы обороны Украины следят за небом, сбивают ракеты, беспилотные летательные аппараты и "другой металлолом" российского и иранского производства.

"Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ", – заверил он.