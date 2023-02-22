Разница потенциалов Черноморского флота РФ и ВМС Украины за год уменьшилась в три раза – Военно-морские силы Украины

"Если сравнивать силы и средства Черноморского флота России с ВМС ВСУ в начале широкомасштабного вторжения, то корабли и подразделения составляли в среднем 12 к 1. В настоящее время в связи с поступлением ракетных комплексов и другого вооружения от стран-партнеров разница этих потенциалов уменьшилась в три раза", – сказал он.
Неижпапа подчеркнул, что силы обороны Украины следят за небом, сбивают ракеты, беспилотные летательные аппараты и "другой металлолом" российского и иранского производства.
"Все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-морских сил и других подразделений ВСУ", – заверил он.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 21 февраля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения уничтожили 18 российских кораблей и катеров.
Среди уничтоженных кораблей – флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который подбили 13 апреля 2022 года. РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признали, что Украина нанесла по крейсеру ракетный удар.
Сколько человек было на борту крейсера, точно не известно. По данным министерства обороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек.