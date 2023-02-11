Гуменюк рассказала, зачем оккупанты бомбили остров Змеиный

На Змеином оккупанты могут бомбить только оставленную ими же технику, подчеркивает Гуменюк Фото: EPA (архив)

"Атаковали они его авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", – сказала Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются создавать выгодный для себя информационный фон, не имея на юге Украины реальных успехов, которыми можно похвастаться. Спикер добавила, что атаки, подобные бомбардировке Змеиного – попытка сконструировать "искусственную победу" для российской пропаганды.

"Также [российские оккупанты] пытались проверить нашу готовность к обороне и разведать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать", – полагает спикер.

На днях, по ее словам, захватчики пытались разведывать ситуацию на Змеином, а теперь решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие".

"Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", – подытожила Гуменюк.

Утром украинское оперативное командование "Юг" сообщало, что россияне двумя бомбардировщиками Су-24М совершили атаку на остров Змеиный, сбросив четыре авиабомбы.