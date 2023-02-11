Ночью оккупанты сбросили четыр авиабомбы на остров Змеиный – ОК "Юг"

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты атаковали территорию Одесской области авиацией дважды за прошедшую ночь.

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования. Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив четыре авиабомбы. А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил три противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, отметили в пресс-центре.