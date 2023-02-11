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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты сбросили четыр авиабомбы на остров Змеиный – ОК "Юг"

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Оккупанты атаковали остров Змеиный
Оккупанты атаковали остров Змеиный
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты ночью нанесли удары по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook 11 февраля.

В ОК "Юг" отметили, что оккупанты атаковали территорию Одесской области авиацией дважды за прошедшую ночь.

"Пытаясь создать панические настроения среди населения приграничных с Молдовой и непризнанным Приднестровьем районах, рашисты направили по расположенной там критической инфраструктуре ракеты воздушного базирования. Двумя Су-24М враг совершил бомбардировку острова Змеиный, сбросив четыре авиабомбы. А из берегового ракетного комплекса с территории временно оккупированного Крыма применил три противокорабельные ракеты "Оникс", которыми попал в прибрежную зону", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате атаки нет, отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/videos/1357306001732921/

Контекст:

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины", – сказал он.

Российские военные покинули остров вскоре после серии ударов, нанесенных украинскими военными. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом, и показали, как он теперь выглядит.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, обстрелы, война России против Украины, бомбардировщики, остров Змеиный
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