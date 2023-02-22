Буданов: Большое наступление России уже идет. Но оно так идет, что не все его даже видят

"Большое наступление России, которое является их целью, уже идет. Но оно так идет, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал он.
При этом Буданов подчеркнул, что достичь своих целей у россиян не получится.
"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – отметил глава разведки.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.