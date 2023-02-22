Буданов: Большое наступление России уже идет. Но оно так идет, что не все его даже видят

Буданов подчеркнул, что достичь своих целей по захвату Донецкой области у россиян не получится Фото: EPA

"Большое наступление России, которое является их целью, уже идет. Но оно так идет, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал он.

При этом Буданов подчеркнул, что достичь своих целей у россиян не получится.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – отметил глава разведки.