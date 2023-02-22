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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Большое наступление России уже идет. Но оно так идет, что не все его даже видят

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Буданов подчеркнул, что достичь своих целей по захвату Донецкой области у россиян не получится
Буданов подчеркнул, что достичь своих целей по захвату Донецкой области у россиян не получится
Фото: EPA

Качество "большого наступления" России на востоке Украины такое, что не все даже замечают. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Forbes Ukraine, опубликованном 22 февраля.

"Большое наступление России, которое является их целью, уже идет. Но оно так идет, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – сказал он.

При этом Буданов подчеркнул, что достичь своих целей у россиян не получится.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – отметил глава разведки.

Контекст:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля – чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

По данным украинской военной разведки, российский президент Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. РФ не удастся это, подчеркивали в разведке. 

Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Минобороны, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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