Удержание Украиной Бахмута наносит России катастрофические потери – Буданов

Журналисты спросили у Буданова, что он думает о публикациях в западных СМИ (например, The Washington Post), где Украине советуют перебросить войска с Бахмута на юг.
"Я хотел бы увидеть, как такое предложение сделали бы президенту Франции. Сказать, что у вас проблема, вы оставьте город Марсель, он же не такой стратегический. Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так надо сделать"? – ответил он.
Руководитель разведки заявил, что для него сдача даже миллиметра украинской территории является катастрофой.
"Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете – нет. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесение им катастрофических потерь. Мы их истощаем и обороняем свою территорию, которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте, целесообразно или нецелесообразно оставить", – добавил Буданов.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута. Бои в районе города идут с лета 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.
14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала.
По словам Зеленского, до начала полномасштабной войны в Бахмуте проживало более 70 тыс. человек. 1 февраля 2023 года в полиции сообщали, что в городе остаются 5990 человек, 200 из которых дети.
Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 16 февраля призвала гражданских срочно эвакуироваться из города.