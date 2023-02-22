Удержание Украиной Бахмута наносит России катастрофические потери – Буданов

Буданов заявил, что для него сдача даже миллиметра украинской территории является катастрофой Фото: gur.gov.ua

Журналисты спросили у Буданова, что он думает о публикациях в западных СМИ (например, The Washington Post), где Украине советуют перебросить войска с Бахмута на юг.

"Я хотел бы увидеть, как такое предложение сделали бы президенту Франции. Сказать, что у вас проблема, вы оставьте город Марсель, он же не такой стратегический. Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так надо сделать"? – ответил он.

Руководитель разведки заявил, что для него сдача даже миллиметра украинской территории является катастрофой.

"Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете – нет. С военной точки зрения удержание Бахмута дает нам сдерживание россиян в том районе и нанесение им катастрофических потерь. Мы их истощаем и обороняем свою территорию, которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте, целесообразно или нецелесообразно оставить", – добавил Буданов.