В Харьковскую область проникла российская ДРГ, оккупанты отошли на территорию РФ после огневого влияния ВСУ – Генштаб

В результате огневого влияния подразделений сил обороны оккупанты отошли на территорию Российской Федерации, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что огневому влиянию оккупантов подверглись, в частности, Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.

"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации", – сказано в сообщении.

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