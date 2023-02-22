В Харьковскую область проникла российская ДРГ, оккупанты отошли на территорию РФ после огневого влияния ВСУ – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что огневому влиянию оккупантов подверглись, в частности, Тимофеевка, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное и Бологовка.
"В районе Бологовки была обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа. В результате огневого влияния подразделений сил обороны противник отошел на территорию Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Россияне продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.