Генштаб ВСУ: Россия увеличивает численность оккупационных войск на востоке Украины

Об этом 22 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка остается без существенных изменений".
"Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено", – указали в Генштабе ВСУ.
В течение суток оккупанты предприняли попытку проникновения ДРГ в районе Фиголевки Купянского района, а также активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии на бахмутском направлении, добавили украинские военные.
Кроме того, российские войска обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.