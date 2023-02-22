Генштаб ВСУ: Россия увеличивает численность оккупационных войск на востоке Украины

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA (архив)

Об этом 22 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Российская Федерация продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка остается без существенных изменений".

"Противник продолжает сохранять военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако признаков формирования его наступательных группировок не выявлено", – указали в Генштабе ВСУ.

В течение суток оккупанты предприняли попытку проникновения ДРГ в районе Фиголевки Купянского района, а также активно ведут воздушную разведку для корректировки огня артиллерии на бахмутском направлении, добавили украинские военные.

Кроме того, российские войска обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

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