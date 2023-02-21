Боррель направил всем главам минобороны стран ЕС письмо с просьбой передать Украине боеприпасы со складов

В условиях войны время измеряется "неделями, а не месяцами", отметил Боррель Фото: EPA

Об этом Боррель сказал 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Вчера вечером [по итогам Совета ЕС по иностранным делам] я направил всем министрам обороны письмо, которое они получат сегодня, с просьбой предоставить Украине боеприпасы с их складов и предусмотренные уже заключенными с промышленностью контрактами, отдав Украине приоритет, – подчеркнул Боррель.

Он указал, что в условиях войны время измеряется "неделями, а не месяцами".

"Первое, что мы должны сделать, – это использовать то, что мы имеем. Второе – иметь больше… И третье – увеличить производственные мощности промышленности", – отметил Боррель.

Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин 21 февраля "ясно дал понять", что "он готовится к еще большей войне".