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Боррель направил всем главам минобороны стран ЕС письмо с просьбой передать Украине боеприпасы со складов

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В условиях войны время измеряется "неделями, а не месяцами", отметил Боррель
В условиях войны время измеряется "неделями, а не месяцами", отметил Боррель
Фото: EPA

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны – члены Евросоюза передать Украине боеприпасы с их складов.

Об этом Боррель сказал 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Дмитрием Кулебой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Вчера вечером [по итогам Совета ЕС по иностранным делам] я направил  всем министрам обороны письмо, которое они получат сегодня, с просьбой предоставить Украине боеприпасы с их складов и предусмотренные уже заключенными с промышленностью контрактами, отдав Украине приоритет, – подчеркнул Боррель.

Он указал, что в условиях войны время измеряется "неделями, а не месяцами".

"Первое, что мы должны сделать, – это использовать то, что мы имеем. Второе – иметь больше… И третье – увеличить производственные мощности промышленности", – отметил Боррель.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/979473856356859/

Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.

По словам Столтенберга, президент РФ Владимир Путин 21 февраля "ясно дал понять", что "он готовится к еще большей войне".

Контекст:

ВСУ для сдерживания возможного нового наступления российских оккупантов на юге и востоке Украины в первую очередь задействуют артиллерию 155-мм калибра, заявил 3 февраля глава Минобороны Алексей Резников. "Поэтому мы сегодня говорим, что приоритетом на поле боя остаются 155-мм артиллерия и снаряды к ней", – отметил он.

Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заверил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

Теги: Украина, НАТО, промышленность, Брюссель, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, пресс-конференция, расходы, Жозеп Боррель, встреча, письмо, ЕС
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