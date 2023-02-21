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Генсек НАТО: Будущее Украины – в евроатлантической семье

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НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, заверил Столтенберг
НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, заверил Столтенберг
Фото: EPA

Будущее Украины находится в евроатлантической семье. Об этом 21 февраля на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Дмитрием Кулебой и высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Мы должны четко сказать, что будущее Украины – в евроатлантической семье. Когда эта война завершится, мы должны создать долгосрочные меры по безопасности Украины. Обеспечить, чтобы Россия не продолжала разрушать европейскую безопасность. И разорвать круг российской агрессии", – сказал Столтенберг.

По его словам, "НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется".

"И мы будем продолжать работать тесно с Европейским союзом, чтобы вас поддерживать", – заверил Кулебу Столтенберг.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/979473856356859/

Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января 2023 года заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Теги: Россия, Украина, НАТО, МИД Украины, Брюссель, Йенс Столтенберг, переговоры, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, безопасность, пресс-конференция, Жозеп Боррель, вступ, встреча, членство, ЕС
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