Генсек НАТО: Будущее Украины – в евроатлантической семье

НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, заверил Столтенберг Фото: EPA

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Мы должны четко сказать, что будущее Украины – в евроатлантической семье. Когда эта война завершится, мы должны создать долгосрочные меры по безопасности Украины. Обеспечить, чтобы Россия не продолжала разрушать европейскую безопасность. И разорвать круг российской агрессии", – сказал Столтенберг.

По его словам, "НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется".

"И мы будем продолжать работать тесно с Европейским союзом, чтобы вас поддерживать", – заверил Кулебу Столтенберг.

Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.