Генсек НАТО: Будущее Украины – в евроатлантической семье

Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Мы должны четко сказать, что будущее Украины – в евроатлантической семье. Когда эта война завершится, мы должны создать долгосрочные меры по безопасности Украины. Обеспечить, чтобы Россия не продолжала разрушать европейскую безопасность. И разорвать круг российской агрессии", – сказал Столтенберг.
По его словам, "НАТО будет продолжать поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется".
"И мы будем продолжать работать тесно с Европейским союзом, чтобы вас поддерживать", – заверил Кулебу Столтенберг.
Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января 2023 года заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.