"Карма догоняет врага". В Генштабе рассказали, что 20 февраля из 12 российских ракет С-300 11 взорвались над РФ

"Враг продолжает использовать ЗРК С-300/С-400 для ежедневного террора мирных жителей наших городов Харьков, Херсон, Краматорск и других", – заявил Громов.

По его словам, 10 февраля оккупанты для ударов по объектам энергетической инфраструктуры применили 27 таких зенитных ракет, из которых 12 были выпущены с территории Белгородской области по объектам в районе Харькова, а 15 – из района Токмака на временно оккупированной территории Запорожской области по объектам в районе Запорожья и Никополя.

"Между тем карма не прекращает догонять врага. 20 февраля противник, пытаясь нанести повторные удары по энергообъектам Харькова и области, запустил 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ, обломки упали на территорию Белгородской области. Вероятно, из-за неисправности вооружения, которому "аналогов нет", или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира все чаще взрывы происходят на российской территории и, как назло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры. Вследствие этих "досадных" случаев распространяются панические настроения среди жителей Белгородской области", – сказал Громов.