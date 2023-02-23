"Карма догоняет врага". В Генштабе рассказали, что 20 февраля из 12 российских ракет С-300 11 взорвались над РФ

"Враг продолжает использовать ЗРК С-300/С-400 для ежедневного террора мирных жителей наших городов Харьков, Херсон, Краматорск и других", – заявил Громов.
По его словам, 10 февраля оккупанты для ударов по объектам энергетической инфраструктуры применили 27 таких зенитных ракет, из которых 12 были выпущены с территории Белгородской области по объектам в районе Харькова, а 15 – из района Токмака на временно оккупированной территории Запорожской области по объектам в районе Запорожья и Никополя.
"Между тем карма не прекращает догонять врага. 20 февраля противник, пытаясь нанести повторные удары по энергообъектам Харькова и области, запустил 11 зенитных управляемых ракет из района Белгородской области, из которых только одна попала по территории Украины. Остальные ракеты взорвались в воздушном пространстве РФ, обломки упали на территорию Белгородской области. Вероятно, из-за неисправности вооружения, которому "аналогов нет", или слабой обученности солдат так называемой второй армии мира все чаще взрывы происходят на российской территории и, как назло для россиян, именно на объектах критической инфраструктуры. Вследствие этих "досадных" случаев распространяются панические настроения среди жителей Белгородской области", – сказал Громов.
Российские войска регулярно используют зенитные ракетные комплексы С-300 для обстрелов гражданской и критической инфраструктуры Запорожья и Запорожской области. Также регулярным обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300 подвергаются Харьковская (по ней ракеты запускаются из Белгорода) и Николаевская области.
Британская разведка отмечала, что такое применение С-300 приводит к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.
4 сентября 2022 года Генштаб ВСУ сообщал, что Россия выпустила по территории Украины более 500 ракет С-300 и у нее на вооружении их тысячи.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что С-300 наряду с баллистическими "Искандерами" являются одной из наиболее сложно поражаемых целей для украинских сил ПВО.