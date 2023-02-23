Оккупанты обстреляли Купянский район, есть раненый, минимум два человека находятся под завалами – ОВА

По предварительной информации, войска РФ применили ракету С-300.

"Есть попадания в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием.. В настоящее время под завалами остаются минимум два человека", – написал он.

Утром войска РФ обстреляли также Купянск. Ранения получили две мирные жительницы.