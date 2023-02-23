Оккупанты обстреляли Купянский район, есть раненый, минимум два человека находятся под завалами – ОВА

По предварительной информации, войска РФ применили ракету С-300.
"Есть попадания в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием.. В настоящее время под завалами остаются минимум два человека", – написал он.
Утром войска РФ обстреляли также Купянск. Ранения получили две мирные жительницы.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.