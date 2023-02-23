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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Купянский район, есть раненый, минимум два человека находятся под завалами – ОВА

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Синегубов сообщил, что есть попадания в административное здание
Синегубов сообщил, что есть попадания в административное здание
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов 23 февраля в Telegram.

По предварительной информации, войска РФ применили ракету С-300.

"Есть попадания в административное здание. Ранение получил гражданский мужчина, который находился рядом со зданием.. В настоящее время под завалами остаются минимум два человека", – написал он.

Утром войска РФ обстреляли также Купянск. Ранения получили две мирные жительницы.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, война России против Украины, С-300, Олег Синегубов
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