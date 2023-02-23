Оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов по Украине, били из РСЗО, артиллерии, минометов – Генштаб ВСУ

Оккупанты ежедневно обстреливают мирные города и села из разных видов вооружения Фото: armyinform.com.ua (архив)

За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов вновь пострадали города и села, а также мирные люди, отметили в Генштабе.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии Михальчину Слободу Черниговской области; шесть населенных пунктов Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов – в Харьковской, среди которых Стрелечья и Волчанск.

На купянском и лиманском направлениях под артиллерийские обстрелы попали районы 13 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, в их числе Двуречная, Кременная, Белогоровка.

На бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Бахмут, Спорное, Веселое, Белогоровка, Берховка, Ягодное, Озаряновка.

На авдеевском и шахтерском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Угледар, Пречистовка в Донецкой области.

На запорожском направлении огневое поражение потерпели районы 11 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, в их числе город Марганец.

На херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали город Херсон и еще пять сел, включая Чернобаевку.