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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов по Украине, били из РСЗО, артиллерии, минометов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты ежедневно обстреливают мирные города и села из разных видов вооружения
Оккупанты ежедневно обстреливают мирные города и села из разных видов вооружения
Фото: armyinform.com.ua (архив)

Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 23 февраля.

За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов вновь пострадали города и села, а также мирные люди, отметили в Генштабе. 

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях враг обстрелял из минометов и артиллерии Михальчину Слободу Черниговской области; шесть населенных пунктов Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов – в Харьковской, среди которых Стрелечья и Волчанск. 

На купянском и лиманском направлениях под артиллерийские обстрелы попали районы 13 населенных пунктов Харьковской, Луганской и Донецкой областей, в их числе Двуречная, Кременная, Белогоровка.

На бахмутском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Бахмут, Спорное, Веселое, Белогоровка, Берховка, Ягодное, Озаряновка.

На авдеевском и шахтерском направлениях зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Угледар, Пречистовка в Донецкой области.

На запорожском направлении огневое поражение потерпели районы 11 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, в их числе город Марганец. 

На херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали город Херсон и еще пять сел, включая Чернобаевку. 

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Херсон, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Марганец
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