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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных ударов, четыре из них – по Харькову – Генштаб ВСУ

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Оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова, отметили власти города
Оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова, отметили власти города
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты в течение суток 22 февраля нанесли девять ракетных ударов по территории Украины.

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.07, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что четыре удара из девяти пришлись по Харькову.

Кроме того, оккупанты нанесли 10 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время авиация сил обороны за сутки 22 февраля нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника", – рассказали украинские военные.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0353MnL5qfC7cd3CMR83moTd2uUh8FJukLeVqeSGpJ68VprMAntfGD3sd227mnshJtl

Об обстреле Харькова в первой половине дня сообщали власти города и области. Прилеты были зафиксированы в Киевском районе Харькова, ранения получили не мене двух гражданских.

Мэр города Игорь Терехов отмечал в Telegram, что оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 22 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, Игорь Терехов, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ранение, мэр, российские оккупанты
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