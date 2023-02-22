Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных ударов, четыре из них – по Харькову – Генштаб ВСУ

Оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова, отметили власти города Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook (иллюстративное)

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.07, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что четыре удара из девяти пришлись по Харькову.

Кроме того, оккупанты нанесли 10 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – указали в Генштабе ВСУ.

В то же время авиация сил обороны за сутки 22 февраля нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника", – рассказали украинские военные.

Об обстреле Харькова в первой половине дня сообщали власти города и области. Прилеты были зафиксированы в Киевском районе Харькова, ранения получили не мене двух гражданских.

Мэр города Игорь Терехов отмечал в Telegram, что оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова.