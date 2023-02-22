Оккупанты за сутки нанесли девять ракетных ударов, четыре из них – по Харькову – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook в 18.07, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что четыре удара из девяти пришлись по Харькову.
Кроме того, оккупанты нанесли 10 авиационных ударов и совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
"Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины", – указали в Генштабе ВСУ.
В то же время авиация сил обороны за сутки 22 февраля нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника", – рассказали украинские военные.
Об обстреле Харькова в первой половине дня сообщали власти города и области. Прилеты были зафиксированы в Киевском районе Харькова, ранения получили не мене двух гражданских.
Мэр города Игорь Терехов отмечал в Telegram, что оккупанты целятся по промышленным объектам Харькова.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 22 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 060 российских оккупантов.