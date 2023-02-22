Оккупанты в Токмаке разбирают на запчасти похищенные у людей автомобили для продажи – Генштаб ВСУ

Россияне разбирают на запчасти похищенные у местного населения автомобили на СТО в Токмаке, рассказали в Генштабе ВСУ Фото: top-sto.com.ua (иллюстративное)

Об этом 22 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти похищенные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи", – говорится в сообщении.

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.