Оккупанты в Токмаке разбирают на запчасти похищенные у людей автомобили для продажи – Генштаб ВСУ

Об этом 22 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Так, на одной из станций технического обслуживания в городе Токмак захватчики не только обслуживают свою военную технику, но и разбирают на запчасти похищенные у местного населения автомобили для дальнейшей продажи", – говорится в сообщении.
Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть территории Запорожской области.
Токмак был взят оккупантами под контроль 31 марта.
В Генштабе ВСУ сообщали 5 февраля 2023 года, что оккупанты в Токмаке выселяют людей на улицу, а их жилье отдают коллаборантам.