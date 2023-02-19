В Запорожской области оккупанты заставляют школьников благодарить захватчиков и поддерживать их – Генштаб ВСУ

"Во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности на украинских детей. Так, в школах города Токмак учеников принуждают петь гимн страны-агрессора перед началом уроков", – говорится в сообщении.
Также, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты заставляют школьников "оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, которые вторглись на нашу землю".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь, а также Токмаком.
Запорожье россияне захватить не смогли.