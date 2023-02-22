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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливают Харьков с территории РФ, ранены минимум два мирных жителя

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В городе прогремело уже несколько взрывов
В городе прогремело уже несколько взрывов
Фото: Игорь Терехов / Telegram

Российские оккупанты обстреливают Харьков с территории РФ. Об этом 22 февраля в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Бьют по Харькову. В городе прогремело уже несколько взрывов", – написал городской голова.

Он отметил, что возможны новые запуски ракет из России.

"Будьте осторожны", – призвал Терехов.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что зафиксированы "прилеты" в Киевском районе Харькова. По его словам, оккупанты целятся в объекты инфраструктуры.

По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, легкие ранения получили два человека. Им оказывают медицинскую помощь.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией остаются 29 населенных пунктов Харьковской области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов.

Оккупанты продолжают обстреливать территорию Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьков, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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