Нардеп Рудык: Я дважды должен был находиться в месте, куда прилетали ракеты. Дважды Бог отвел

"Большинство незапланированных историй происходит тогда, когда ты этого не ждешь. Меня дважды Бог отвел. Я дважды должен был находиться в месте, куда прилетали ракеты. То есть я осознал опасность только после того, как узнавал об этом факте", – отметил нардеп.

По его словам, первый раз это было во время его первого выезда "за пределы Киева после того, как орки его окружили".

"Орки еще не отошли на тот момент окончательно от города. И не было жесткой необходимости прибыть ночью [в расположение своей воинской части], но выглядело так, что это так случится. Я провел часов пять за рулем, но потом решил заночевать в Черкасской области – и утром уже прибыть в расположение своей воинской части. В четыре утра в место, куда я должен был приехать, прилетело четыре ракеты", – рассказал Рудык.

Второй случай, о котором поведал нардеп, был с одним из командных пунктов, куда он должен был прибыть.

"По странному стечению обстоятельств, у меня сломался автомобиль. Причем такая деталь, которая никогда – тьфу-тьфу-тьфу – не ломалась. И вообще нелогично, что она сломалась. Я должен был поехать в Донецкую область: по моим планам, в семь утра, чтобы засветло прибыть, – а нам пришлось уезжать в 12.00–12.30. И тоже оказалось, что это была бы для нас роковая история. Потому что тоже случился прилет", – объяснил Рудык.

Он подчеркнул, что он бы пока о таких историях не рассказывал.

"А историй таких хватает у моих друзей. Вероятности получить пулю на передке намного, конечно, больше. Хотя, видите ли, после того, как русские начали "работать" по инфраструктуре и по городам, от ракетного обстрела не застрахован практически никто", – считает нардеп.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

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