Нардеп Рудык: Утром 24 февраля мне позвонили из Печерского военкомата и сказали: "Майор Рудык, прибудьте максимально срочно". Что таки война, я узнал, гуляя с собакой во дворе

Он отметил, что за день до полномасштабного вторжения ему удалось в целях безопасности отправить семью в Трускавец Львовской области.

"Семья уехала 23-го числа и оставила мне собаку, которую нужно утром и вечером как минимум выгуливать. Я встретил известие о войне, гуляя с собакой во дворе. Мне позвонили из Печерского военкомата и говорят: "Так и так. Майор – тогда еще – Рудык, прибудьте максимально срочно в 25-й кабинет Печерского военкомата". Что таки война, вот так я узнал", – сказал нардеп.

Он отметил, что о войне он узнал между 6.30 и 7.00.

"Начал связываться с коллегами, конечно. Узнал о том, что сессия на 8.00. И нужно заканчивать эту процедуру, а собака все не готова", – подчеркнул Рудык.

По его словам, в Печерский военкомат он отправился после визита в Верховную Раду.

"Встречает меня военком. [...] Говорит: "У нас формируется рота охраны". По званию я подхожу. Я так понимаю, я то ли командиром, то ли заместителем командира этой роты должен быть. И все идет к тому, что я им становлюсь. Аж пока не подходит кто-то из офицеров военкомата, которые, возможно, меня знали, видели. Говорит: "Так это народный депутат". Тот меняется в лице и говорит: "Какая мобилизация? Куда?" – вспомнил Рудык.

Он подчеркнул, что принес с собой "контракт резерва первой очереди".

"Это документ, который я заключил за год до войны с одной из воинских частей, взяв на себя добровольное обязательство до 2026 года ежегодно проходить военные сборы, спецподготовку и в случае часа "Ч", который как раз и наступил, быть мобилизованным в первой волне", – объяснил нардеп.

Рудык рассказал, что после этого военком сказал ему: "Вы что? Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда" – и все в таком же духе".

"Я говорю: "Добрый человек, ну посмотри: орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" [...] Военком говорит: "Нет, оружие я тебе не дам, призвать депутата нельзя – давай подумаем". Но я вижу, идет время – и ничего не происходит. И в этот момент я узнаю, что мои коллеги – народные депутаты получают оружие в Главном управлении внутренних дел в Киеве. Соответственно, я все бросаю – и еду туда. Едва мне хватило этого АК (автомат Калашникова. – "ГОРДОН"). Потому что количество людей было невероятным", – подчеркнул он.

По словам Рудыка, у него было ощущение, что если бы не депутатское удостоверение, то автомата он бы не получил.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube