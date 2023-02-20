Нардеп Рудык: Перевозим гранатометы из Голосеевского в Печерский военкомат. "Мне говорят: "Ярославович, по нам стреляют". Это не укладывается в голове, но по нам действительно стреляют

"К сожалению, в эти дни были "200-е" в разных спецподразделениях наших, которые как раз и были вызваны тем, что у кого-то нервы сдали, кто-то неправильно оценил [ситуацию]. На блокпостах стояли в большинстве своем люди без специальной военной подготовки. И у меня тоже была подобная история. Мы перевозили гранатометы из Голосеевского в Печерский военкомат", – сказал Рудык.

Нардеп отметил, что тогда с ним были два бойца.

"Мне говорят: "Ярославович, я за рулем, по нам стреляют". Это не укладывается в голове, но по нам действительно стреляют", – вспомнил Рудык.

Он подчеркнул, что "слава богу, первую очередь пустили над машиной".

"Подбегает нервный мужчина в военной форме. Ну, по традиции: руки туда, машину заглушить, открыть и так далее. Но у меня не укладывается в голове, что он отдает такие команды, стоя на расстоянии максимум 200 метров, а может, даже меньше от этого поворота с Голосеевского военкомата. Я себе думаю: "Не может быть наш. Потому что наш бы знал. Соответственно, это, скорее всего, российская ДРГ. Если мы сейчас послушаемся, ляжем на землю, разложим ноги, руки, как они просили, то прозвучат выстрелы в затылок – и на этом вся история закончится", – объяснил нардеп.

По словам Рудыка, два его бойца "послушались команды", а он в это время "успел заползти за машину".

"Пистолет, который у меня был, – сам по себе пистолет, без предохранителя. И я на всякий случай держал магазин с патронами, не вставленный в сам пистолет. Поэтому пока эта манипуляция по патронам продолжалась – буквально это были доли секунды, – этого хватило, чтобы выбежали люди из Голосеевского военкомата и начали кричать этому теробороновцу – я по сей день не знаю, кого он представлял, – что "это наш". Я понял, что наши и с той стороны, и с той", – рассказал нардеп.

Он отметил, что после этого "буквально за минуту-две эту историю разрулили и поехали по своим делам".

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube