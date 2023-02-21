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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык рассказал, сколько украинских парламентариев пошли воевать

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Рудык защищает Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения. Таких, как он, в Раде единицы по данным самого парламентария, от трех до 10 нардепов
Рудык защищает Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения. Таких, как он, в Раде единицы – по данным самого парламентария, от трех до 10 нардепов
Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман нардеп от группы "За майбутнє" подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Рудык рассказал, сколько народных депутатов после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года взяли в руки оружие.

"Где-то трое точно. Я знаю лично трех человек. Вот я знаю [народного депутата из фракции "Голос" Романа] Рому Лозинского. Потому что он пошел по моему пути. Я вообще отдаю ему уважение и должное, потому что если я хотя бы сборы проходил и имел какую-то спецподготовку, то он вообще, только подписав контракт, даже эти сборы не проходил", – рассказал Рудык.

Нардеп добавил, что его коллега из "Голоса" пошел в украинские силы обороны рядовым в первые дни марта.

"И по сей день он военнослужащий. Знаю про [нардепа из "Слуги народа" Людмилу] Люду Буймистер, которая тоже в марте, как и я, призвалась. Она сейчас тоже поменяла подразделение. Она сейчас в луганской теробороне. И луганская тероборона – это точно не мукачевский котел и не буковинский курень, поверьте мне на слово. И точно я знаю, что она служит", – отметил Рудык.

По информации парламентария, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" генерал Михаил Забродский находится в распоряжении главнокомандующего ВСУ.

"Не знаю, в каком формальном статусе находится [нардеп из фракции "Голос"] Роман Костенко, но точно он первый месяц войны проявил себя наилучшим образом в Николаеве. Он спецназовец. До того, как стать народным депутатом, он был, кстати, одним из самых молодых полковников в истории Украины. Ему в 33 года за боевые заслуги дали внеочередное звание", – подчеркнул Рудык.

Всего из состава депутатов Верховной Рады IX созыва, по его данным, Украину защищают около 10 парламентариев.

"Мне руководитель аппарата Верховной Рады говорил, что где-то до 10 народных депутатов [воюют], не давая четкую оценку. Это была история по состоянию на декабрь месяц. Может, кто-то еще не открылся. Может, кто-то не хочет об этом говорить. У каждого есть своя история. Я не хочу быть не знаю кем, но точно [воюют] не два народных депутата, о которых говорил Руслан Стефанчук, вызвав бурю эмоций", – резюмировал Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Рада продолжает работать в условиях войны, в том числе проводит пленарные заседания, которые не анонсируются и не транслируются. По закону народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации. Все парламентарии, которые ушли на войну, сделали это добровольно.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
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