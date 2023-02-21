Нардеп Рудык рассказал, сколько украинских парламентариев пошли воевать

Рудык защищает Украину с первого дня полномасштабного российского вторжения. Таких, как он, в Раде единицы – по данным самого парламентария, от трех до 10 нардепов Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

"Где-то трое точно. Я знаю лично трех человек. Вот я знаю [народного депутата из фракции "Голос" Романа] Рому Лозинского. Потому что он пошел по моему пути. Я вообще отдаю ему уважение и должное, потому что если я хотя бы сборы проходил и имел какую-то спецподготовку, то он вообще, только подписав контракт, даже эти сборы не проходил", – рассказал Рудык.

Нардеп добавил, что его коллега из "Голоса" пошел в украинские силы обороны рядовым в первые дни марта.

"И по сей день он военнослужащий. Знаю про [нардепа из "Слуги народа" Людмилу] Люду Буймистер, которая тоже в марте, как и я, призвалась. Она сейчас тоже поменяла подразделение. Она сейчас в луганской теробороне. И луганская тероборона – это точно не мукачевский котел и не буковинский курень, поверьте мне на слово. И точно я знаю, что она служит", – отметил Рудык.

По информации парламентария, народный депутат из фракции "Европейская солидарность" генерал Михаил Забродский находится в распоряжении главнокомандующего ВСУ.

"Не знаю, в каком формальном статусе находится [нардеп из фракции "Голос"] Роман Костенко, но точно он первый месяц войны проявил себя наилучшим образом в Николаеве. Он спецназовец. До того, как стать народным депутатом, он был, кстати, одним из самых молодых полковников в истории Украины. Ему в 33 года за боевые заслуги дали внеочередное звание", – подчеркнул Рудык.

Всего из состава депутатов Верховной Рады IX созыва, по его данным, Украину защищают около 10 парламентариев.

"Мне руководитель аппарата Верховной Рады говорил, что где-то до 10 народных депутатов [воюют], не давая четкую оценку. Это была история по состоянию на декабрь месяц. Может, кто-то еще не открылся. Может, кто-то не хочет об этом говорить. У каждого есть своя история. Я не хочу быть не знаю кем, но точно [воюют] не два народных депутата, о которых говорил Руслан Стефанчук, вызвав бурю эмоций", – резюмировал Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?". Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube