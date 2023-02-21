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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Первые две недели полномасштабной войны Рада точно не была безопасным местом. Обсуждали и вариант созыва парламента за границей

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По словам нардепа, работа Рады наладилась в середине марта 2022 года
По словам нардепа, работа Рады наладилась в середине марта 2022 года
Фото: rada.gov.ua (архив)

В начале полномасштабной войны в Верховной Раде был "период хаоса". Об этом нардеп из группы "За майбутнє", подполковник ВСУ Сергей Рудык рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я 1 марта был на согласительном совете с автоматом и пистолетом. Когда я потом показывал эти фотографии кому-то, кто знает режим пропуска в Верховную Раду, народ, мягко говоря, очень удивлялся. То есть хаос был достаточно серьезным. Я не знаю, как кто готовился к 24-му числу, но был большой хаос", – сказал Рудык, комментируя слова спикера Рады Русланы Стефанчука, в частности, в майском интервью "Укринформу", о том, что парламент заранее готовился к возможному вторжению. 

Нардеп отметил, что в Верховную Раду тогда зашли сотрудники Управления госохраны и, возможно, других спецподразделений, но их работа "не выглядела как организованная история, которая готовилась заранее".

"Был период хаоса. Хорошо, что в парламенте или была ПВО, или у россиян не было планов сорвать парламент, но, скажем так, первые две недели точно парламент не был местом безопасным", – подчеркнул Рудык.

Он отметил, что у народных депутатов было жесткое правило не сообщать о заседаниях сессий.

"Рассматривались варианты проведения сессий не в Киеве, а где-то, где более безопасно. Были сделаны специальные сигналы, как собираться в случае "Ч". Обсуждали совершенно разные варианты: в том числе созыв парламента за границей. В результате все сложилось нормально. В середине марта орки отошли – и парламент снова начал работать", – сказал нардеп.

Он также признался, что из-за службы в ВСУ участвовал только в трех заседаниях Верховной Рады, "когда с кворумами был напряг".

"А так в основном, когда у меня есть возможность доступа в интернет – особенно когда я на передке... Вот есть Starlink – я могу войти через Zoom на заседание моего комитета. Это комитет аграрной политики. Ну, нет – так нет. Поэтому вот такая история", – добавил Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения и перешла на непрерывный режим работыВремя и место проведения пленарного заседания Рады, а также формат определяет председатель парламента.

С начала полномасштабного вторжения заседания парламента проходят в закрытом режиме. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Госохрана, Сергей Рудык, Управление госохраны, парламент, война России против Украины
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