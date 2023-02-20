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"Неправильный механизм". Вениславский сообщил, что одному из нардепов повестку в военкомат вручили на площади

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Мобилизация в Украине идет с первого дня полномасштабного вторжения
Мобилизация в Украине идет с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки / Facebook

Действия некоторых представителей военкоматов, которые вручают украинцам повестки на улице, неправильные. Об этом народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский заявил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 19 февраля.

"К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют. [...] Когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам, – это неправильный механизм", – сказал он.

По словам нардепа, на следующую неделю запланировано заседание парламентского комитета, на котором хотят заслушать отвечающих за мобилизационные мероприятия руководителей на уровне Вооруженных сил Украины, "по резонансным случаям".

"Могу сказать, не называя фамилию, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку. Это свидетельствует о том, что идет не совсем квалифицированная процедура", – объяснил Вениславский.

Он подчеркнул, что необходимая законодательная база для регулирования процесса мобилизации в Украине есть.

"Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает пределы проведения мобилизационных мероприятий, а конкретные мероприятия, предпринимаемые представителями центров комплектования и социальной поддержки, определяются Кабинетом Министров. Мы можем дать свои рекомендации. Мы их дадим, чтобы правительство определило четкие границы, в каких представители военкоматов могут действовать, а в каких – не могут", – отметил Вениславский.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. 7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила военное положение еще на 90 дней – до 20 мая.

Мобилизация в Украине все это время не прекращалась. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал в конце января Zaxid.net, что армии нужны кадры и для пополнения потерь, и для обучения на новых образцах вооружения, которое поступает от западных союзников. По его словам, в первую очередь мобилизуют личный состав "по определенным общевойсковым специальностям", а тех, кто ранее не проходил службу, вначале отправляют в учебные центры.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов заявил, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному

Украину, по информации Министерства обороны, защищает примерно 1 млн человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, военные, мобилизация, военкомат, военное положение, парламент, комитет, Федор Вениславский, заседание
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