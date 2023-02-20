"Неправильный механизм". Вениславский сообщил, что одному из нардепов повестку в военкомат вручили на площади

"К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, не удовлетворяют. [...] Когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам, – это неправильный механизм", – сказал он.

По словам нардепа, на следующую неделю запланировано заседание парламентского комитета, на котором хотят заслушать отвечающих за мобилизационные мероприятия руководителей на уровне Вооруженных сил Украины, "по резонансным случаям".

"Могу сказать, не называя фамилию, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку. Это свидетельствует о том, что идет не совсем квалифицированная процедура", – объяснил Вениславский.

Он подчеркнул, что необходимая законодательная база для регулирования процесса мобилизации в Украине есть.

"Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает пределы проведения мобилизационных мероприятий, а конкретные мероприятия, предпринимаемые представителями центров комплектования и социальной поддержки, определяются Кабинетом Министров. Мы можем дать свои рекомендации. Мы их дадим, чтобы правительство определило четкие границы, в каких представители военкоматов могут действовать, а в каких – не могут", – отметил Вениславский.