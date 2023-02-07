Верховная Рада продлила на 90 дней военное положение и мобилизацию

Парламент поддержал законопроект №8419 о продлении военного положения на 90 дней. "За" проголосовало 348 нардепов.

Также Рада поддержала продление в Украине срока общей мобилизации (законопроект №8420) на 90 дней. "За" проголосовало 344 депутата, отметил Железняк.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение несколько раз: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.