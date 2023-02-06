Военный эксперт Свитан: Воевать может только один из 100 человек, летать на истребителях – один из 1000. Причины могут быть от генетических до морально-психологических

"Если кто понимает, то поймет. Армия по штату мирного времени не имеет права много чего делать. Вообще некоторые вещи, которые выполняли на Донбассе, – это противоправные действия. И тут еще вопрос, когда эти темы вообще могут подняться. Некоторые вещи не имеют срока давности", – заявил он.

С этим, по словам эксперта, связано много проблем.

"И после того, как было введено уже военное положение и развернута армия как таковая... Когда армия развернута уже по штатам военного времени, она тогда начинает разворачиваться, увеличиваться в три – пять раз в зависимости от необходимости. Сначала набирается определенное количество профессионалов – тех, которые могут вообще выполнять боевые задачи. Я как инструктор могу с уверенностью сказать... Не один десяток человек научил на истребителях летать. Некоторых списывал по профнепригодности. Люди не все могут летать на истребителях – один из 1000. Воевать может один из 100. А 99 человек не могут из сотни по разным [причинам] – от генетических до морально-психологических. Очень много вопросов. Но они просто не могут", – добавил он.

Свитан считает, что речь о системной ошибке, которой можно было избежать, если бы военное положение ввели в 2014 году.

"Это вопрос ко всем трем президентам – [Александру] Турчинову, [Петру] Порошенко и [Владимиру] Зеленскому. Естественно, армия не могла набрать определенное количество профессионалов и подойти к этому вопросу правильно. А сейчас – после этой системной ошибки – опять неправильный подход. То есть нужно отбирать людей по двум критериям: профпригодность – это обязательный критерий, – и определенные вещи, связанные с хотением определенных действий. Ну то есть человек должен обязательно хотеть. Не только мочь, а еще и хотеть. То есть должна быть мотивация. Мотивация и профпригодность. По этим только двум вещам", – добавил он.

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