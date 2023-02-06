ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: Воевать может только один из 100 человек, летать на истребителях – один из 1000. Причины могут быть от генетических до морально-психологических

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Свитан: Нужно отбирать людей по двум критериям: мотивация и профпригодность. По этим только двум вещам
Свитан: Нужно отбирать людей по двум критериям: мотивация и профпригодность. По этим только двум вещам
Фото: udf.name

Украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, армия Украины "была развернута по штату мирного времени".

"Если кто понимает, то поймет. Армия по штату мирного времени не имеет права много чего делать. Вообще некоторые вещи, которые выполняли на Донбассе, – это противоправные действия. И тут еще вопрос, когда эти темы вообще могут подняться. Некоторые вещи не имеют срока давности", – заявил он. 

С этим, по словам эксперта, связано много проблем. 

"И после того, как было введено уже военное положение и развернута армия как таковая... Когда армия развернута уже по штатам военного времени, она тогда начинает разворачиваться, увеличиваться в три – пять раз в зависимости от необходимости. Сначала набирается определенное количество профессионалов – тех, которые могут вообще выполнять боевые задачи. Я как инструктор могу с уверенностью сказать... Не один десяток человек научил на истребителях летать. Некоторых списывал по профнепригодности. Люди не все могут летать на истребителях – один из 1000. Воевать может один из 100. А 99 человек не могут из сотни по разным [причинам] – от генетических до морально-психологических. Очень много вопросов. Но они просто не могут", – добавил он. 

Свитан считает, что речь о системной ошибке, которой можно было избежать, если бы военное положение ввели в 2014 году. 

"Это вопрос ко всем трем президентам – [Александру] Турчинову, [Петру] Порошенко и [Владимиру] Зеленскому. Естественно, армия не могла набрать определенное количество профессионалов и подойти к этому вопросу правильно. А сейчас – после этой системной ошибки – опять неправильный подход. То есть нужно отбирать людей по двум критериям: профпригодность – это обязательный критерий, – и определенные вещи, связанные с хотением определенных действий. Ну то есть человек должен обязательно хотеть. Не только мочь, а еще и хотеть. То есть должна быть мотивация. Мотивация и профпригодность. По этим только двум вещам", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлевала военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, армия, военное положение, Владимир Зеленский, войска, Роман Свитан
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