Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию в Украине

Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в украинском парламенте.

Документом №8419 предлагается продлить действие военного положения, а №8420 – мобилизацию.

Тексты законопроектов пока не обнародованы, поэтому, на какой срок продлят военное положение, неизвестно.

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк 4 февраля высказал предположение, что, как и в прошлый раз, военное положение и мобилизационные мероприятия продлят на 90 дней.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2023 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.