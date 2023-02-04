Рада на следующей неделе может рассмотреть продление военного положения и мобилизации – нардеп

"Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и, очень вероятно, продлятся снова 90 дней", – заявил он.
По информации Железняка, соответствующие проекты законов президент Владимир Зеленский внесет в парламент в ближайшее время, Верховная Рада рассмотрит их на следующей неделе.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.