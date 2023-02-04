Рада на следующей неделе может рассмотреть продление военного положения и мобилизации – нардеп

По информации Железняка, президент может внести законопроекты в парламент в ближайшее время Фото: depositphotos.com

"Верховная Рада в ближайшее время снова продлит срок действия военного положения и общей мобилизации. Эти продолжения начнут действовать после 19 февраля 2023 года и, очень вероятно, продлятся снова 90 дней", – заявил он.

По информации Железняка, соответствующие проекты законов президент Владимир Зеленский внесет в парламент в ближайшее время, Верховная Рада рассмотрит их на следующей неделе.